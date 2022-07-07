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日本七夕心碎！他寫心願求交往 慘被女方「冷酷一行字」狠甩
現今的日本七夕情人節訂於西曆七月七日，許多人會在這段期間在紙條狀的「短冊」上，寫下自己的願望。但近來有對男女，在七夕許下的願望，卻顯示出彼此對兩人感情的想法大相逕庭，引起許多網友們的討論。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「morryfantasy59」最近分享一張照片，畫面中是一對分別叫做「拓真」與「結衣」男女寫的七夕短冊。對結衣抱持感情的拓真，所許的願自然是「希望能夠和結衣交往」。
然而女方結衣可不這麼想，只見她在七夕短冊許的願，竟然是「希望能夠拒絕拓真君的告白」，旁邊還有一行小字「不要再纏著我了」，顯然對拓真感到相當厭煩。且既然兩人的願望互相衝突，因此在這兩者之中，必然有一位的祈願無法實現。
地獄絵図 pic.twitter.com/d0KPXtdvUI— もりふぁん (@morryfantasy59) July 3, 2022
網友們則紛紛表示「拓也君好可憐」、「牛郎織女看到不知道該作何反應」、「究竟那邊的願望才會實現呢」、「這什麼地域繪圖」、「反過來說一定有人的願望會實現，不愧是七夕」、「太恐怖了」。不過也有眼尖的人看出來「兩張字跡很相似，恐怕是自導自演」。
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