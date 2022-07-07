這樣分雙北人！網揭「真台北人」關鍵回答：不會說自己住台北

不論是學生時期或是出社會工作後，每當第一次遇見新朋友和同事時，不免都會先禮貌性問對方是哪裡人，而這件事卻相當容易在雙北地區發生爭議。日前一名網友在網路上發文，透露自己發現很多新北人都喜歡聲稱住台北，這舉動令他相當困惑，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「住新北市一直說自己台北人是在哈囉」為題發文，原PO透露自己曾經遇過不少人都聲稱住台北，直到聊一陣子後才發現其實是住在新北，讓他困惑直呼「新北就新北，一直說自己台北人是怎樣」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「新北人很少說自己是新北人」、「台北巿民才可以叫做台北人」、「都是台北，不要分這麼細」、「北漂仔自稱的才討厭」、「本來就是台北，只有非台北人才覺得新北不是台北」。

另外，不少網友仔細分析後表示，「真台北人會直接說住哪一區，新北會先說台北再說區」、「台北市的會直接講區吧」、「真正台北人會說他住大安區、信義區，不會說他住台北」、「台北人都會講捷運站或區，比較不會說台北人，新北的話一半一半」。

最後，也有網友分享自身類似經驗，「我認識一些人明明住在八里，但是就是要說住淡水；一個住石牌，就說自己住天母；住北投的說自己住石牌」。