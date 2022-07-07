復古爸憶女兒寫「超工整家書」 網揪2疑點笑歪：父已深造兩年…

現代生活節奏快速，大家都習慣用通訊軟體聯絡，即時地傳、收最新訊息，不過也有人堅持「手寫的溫度」，一字一字將愛寫在紙上。一位爸爸分享他寫給女兒的「情書」，文字工整溫情，讓眾人看了忍不住微笑，但也有人壞心歪樓笑問「爸爸是不是在國外深造？」

從原PO貼出的照片可看到父親對孩子滿滿的愛與期望，除了勉勵女兒要好好學習增長智慧、豐富心靈外，也關心女兒校園生活和比賽，得知她獲得跆拳道晉級測驗優勝，立刻準備獎金鼓勵，並親暱地呼喚「寶貝」、「爸爸愛你」，讓人感覺暖心。

雖然原PO自嘲這封寫給上輩子情人的信，用的是傳統信紙，「即死板又復古，But it’s my style」，網友也紛紛讚嘆「字很漂亮」、「好工整好美的字」、「看了就心情愉悅的字」、「感覺爸爸很想女兒」、「超讚的，我老爸也會用寫信欸，好溫暖，手寫的就是有溫度」、「傳統信紙看似了無新意，但信紙的字裡行間都透露出爸爸對女兒滿滿的愛，是很有溫度的一封信」。

也有人故意歪樓，猜測原PO此時「身不由己」，只好用這種方式和外界聯絡，「這種信紙我收過，之前朋友被關常常寫給我」、「爸爸應該在深造，而且已兩年了」、「讓我們祝爸爸刑安，早日假釋回家團員」、「感覺有去裡面進修過的」、「真的！我哥去深造個幾年回來，字也是變這樣」、「我爸寫給我也是如此漂亮 然後當時在監獄這樣」。

不過原PO本人親自現身回應，「爸爸是做工的人，沒有出國深造，信是我寫給女兒的」，並附照片佐證，打破牢裡蹲傳言。由其過往發文也可以看出，原PO平時就常動筆練字，不僅字跡工整，畫工也不錯。