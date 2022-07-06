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饗食天堂吃10分鐘就走 網點名「1族群」：人家吃的是財富自由

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO日前去吃到飽餐廳吃飯，遇到隔壁桌客人只吃10分鐘就離開。 示意圖／Ingimage
原PO日前去吃到飽餐廳吃飯，遇到隔壁桌客人只吃10分鐘就離開。 示意圖／Ingimage

吃到飽餐廳不僅菜色豐富，客人還可以無上限的享用美食，因此受到不少饕客喜愛。日前一名網友在網路上發文，表示自己當時在知名吃到飽餐廳用餐，結果隔壁桌客人只進來吃了10分鐘就離開，讓他好奇詢問「這都什麼人啊？一個人頭快1000元欸！」

日前一名網友在PTT發文，表示自己當時在吃到飽餐廳吃午餐，但隔壁桌客人11:50進來開始吃，結果12點就離開了，令他相當傻眼。在貼文的最後，原PO困惑寫道「這都什麼人啊？一個人頭快1000元欸！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛猜測，「可能臨時發生變故」、「人家只是去吃個點心，不是去吃大餐」、「人家吃的是財富自由」、「說不定他是外帶，進來坐你旁邊等而已」、「刷新你三觀的有錢人」、「貧窮限制了你的想像」、「他是股東，來嚐味道的」、「感覺很可憐，大概是工作或家裡有事」、「1000元等於10元的人生勝利組」。

另外，也有網友分享自身經驗，「我阿姨才好笑，去那只吃水果」、「我有遇過只吃沙拉的夫妻」、「我還看過吃幾片生魚片和一杯咖啡的，然後直接就走了」、「我認識一位收租的，就常睡醒去吃喜來登下午茶，只吃一些喜歡的菜就走了，不到20分鐘」、「之前看過兩個老人家，泡杯咖啡和拿個蛋糕坐一個下午，真的是財富自由」。

吃到飽 PTT

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