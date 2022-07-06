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工地黑色桶子別亂開！ 內行破解神秘用途：有黃金萬兩
在工地工作不僅要忍受日曬風吹雨淋，還有許多不為人知的辛酸。日前網友發出這片表示，在工地看到樑柱旁的黑色桶子，千萬不要亂撿，引發網友議論。
原PO在「爆廢公社」發出照片表示，「工地神秘傳說之一：樑柱旁的神秘黑色桶子千萬不要亂撿」。照片中，工地樑柱旁的黑色塑膠桶看似平凡無奇，其實暗藏玄機。留言中許多內行網友指出：「很多都是放螺絲、螺母，沒用完放在工地裡，隔天裡面自動生黃金」。
許多網友留言指出，「沒螺絲的話，裡面就是尿或是垃圾吧」、「流動馬桶」、「桶裡有黃金萬兩」。
不過有網友疑惑，通常工地都有廁所，為何要在桶子裡解決。其他網友為他說明，「幫你解答一下，當你在一樓可以跑去都沒問題！要記得…當你在樓上的時候，你是沒有電梯可以搭的！尤其是頂樓塔式起重機那種，光是爬上去就很難下來，所以只能帶著桶子上去當廁所使用了！」
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