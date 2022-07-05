小時候不敢吃長大卻超愛 網推「這食物」：脆脆甜甜的

不少人小時候都會挑食，可能因為食物的味道較重，或是口感較特殊，導致小朋友比較難以接受。日前一名網友在網路上發文，透露自己小時候因為看《蠟筆小新》不敢吃青椒，所以自己也跟著不敢吃，直到長大後才發現其實很好吃，因此發文詢問大家「有什麼食物是小時候不敢吃，但長大之後卻很喜歡吃」，而貼文底下也掀起討論。

日前一名網友在PTT上發文，提到大家小時候多少會挑食，而自己因為看《蠟筆小新》不敢吃青椒，所以也跟著不敢吃，連放在披薩上的小青椒也會特別挑掉。沒想到，原PO長大後發現青椒很好吃，口感脆脆的，吃起來還甜甜的，搭配其他兩種顏色組成三色椒，視覺上也非常加分。在貼文的最後，原PO詢問網友經驗，「大家有什麼食物是小時候不敢吃，長大卻接受度還不錯的嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「茄子」、「蔥跟蒜」、「鯊魚煙」、「韭菜」、「肉桂粉」、「杏仁茶」、「豬肝」、「秋葵」、「洋蔥」、「芋頭」、「無糖茶類手搖飲」、「豆腐乳」、「皮蛋」、「咖啡」等等。

另外，也有網友分享自己的口味轉變，「乾香菇，小時候覺得臭，現在覺得美味」、「生魚片，小時候總以為一定有寄生蟲」、「蚵仔，應該是小時候的保鮮技術比較差」、「麥片泡熱開水，以前會覺得這東西糊糊的味道又淡，現在覺得還不錯，當早餐吃很省錢」、「苦瓜 ，因為長大後的人生比苦瓜還苦」、「茄子，小時候覺得超噁，長大覺得超級好吃」。