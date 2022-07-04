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朋友月薪4萬花9萬購入二手車 網曝這1原因必讓他後悔

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，他朋友月薪40K花9萬元入手一台二手車，讓他好奇「這樣負擔會不會太吃力？」示意圖／ingimage
一名網友分享，他朋友月薪40K花9萬元入手一台二手車，讓他好奇「這樣負擔會不會太吃力？」示意圖／ingimage

理財專家常指出車子是負資產，因為買車容易養車難，每年的基本花費可不少。而買新車與二手車各有其優缺點，一名網友就分享他朋友最近入手一台9萬元二手車，若算入稅與油錢等花費，他估計一年就需花9萬元養車費，其他網友看了認為，「車子到手後，每年要付的保險費、汽燃等稅，你就會後悔有車」。

原PO在PTT上以「養一台車到底多難的八卦？」為題表示，他朋友最近可以便宜買到一台親戚不要的十年二手車，市價18萬元，親友價算9萬元，不過他算了一下保險、牌照稅、燃料稅、停車費、油錢與保養費用等等，估計一年養車費用恐超過車價9萬以上，他擔心「我朋友月薪40K左右，這樣負擔會不會太吃力呢？」

網友紛紛留言，有人覺得養老車額外維修費也是筆開銷，「頭半年可能會修不少」、「一定一堆東西壞了要換」、「會自己修還好，美國人都自己搞」，但有人認為養車雖貴，但原PO的年花9萬過於高估，「撇開油錢，修過一輪後，應該不用9萬」、「養車哪需要花那麼多？而且只是二手」、「養車都覺得難？」、「一年要9萬，你是買5000cc喔？」、「一年養護費用超過9萬？養的是老雙b吧？」。

也有網友感嘆，「車子到手後，每年要付的保險費汽燃等稅，你就會後悔有車」、「保險1萬+稅金大概2萬多啦，說修很大的別誤導，新車放幾年就剩50萬了，你修中古會需要20萬以上？連中古車都養不起，還是回去騎二輪吧」、「付點稅金買到快樂與方便，付不起還是算了」。

PTT

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