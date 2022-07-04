奶茶台語怎麼唸？ 網曝正確唸法和通俗念法差很大

奶茶是台灣人日常生活中常見的飲品，從早餐店到手搖飲都少不了它的身影，近日卻有網友發現如此常見的奶茶，卻鮮少有人知道它的台語讀音，於是在網上發文詢問，意外吸引大批網友熱烈討論，紛紛提出烙塞藥、ㄤ蝶吳林、奶仔茶、ㄌㄞˇㄔㄚˊ某和林碟等各種念法。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文詢問奶茶的台語怎麼唸，並附上一張圖片，指出咖啡的台語是「ㄍㄚ ㄅㄧ」，可樂是「ㄎㄡˋㄌㄚˇ」，啤酒是「ㄇㄧˋㄌㄨˇ」，唯獨奶茶較少聽見台語的唸法。

該文引發許多網友討論，有人打趣稱奶茶為「瀉藥」、「烙塞藥」，也有人習慣直接音譯，「ㄤ蝶吳林，遙想童年時的記憶」、「台語就直接翻紅茶牛奶而已啊」，還有人提出其他唸法，「奶仔茶」、「阿公都講：要喝ㄌㄞˇㄔㄚˊ某」。

一些網友則解答正確讀音，「應該是ㄋㄧˇ ㄉㄟˊ吧」、「奶有分腔在講啦有 ㄌㄧㄥ跟ㄋㄧ還有ㄋㄟ」、「林碟、泥碟都可以！口音問題而已」。根據「教育部臺語閩南語常用詞辭典」標明，奶茶確實可唸作「ling-tê」（林碟）、「ni-tê」（泥碟）或「lin-tê」，不過有網友認為官方讀音在口語裡較不實用，「聽我的，百分之99的早餐店，講奶茶一定買得到，講ㄋㄧ 碟，ㄌㄧㄥˊ碟會引來一陣訕笑」。

另外，一位網友也指正了啤酒的台語唸法，「啤酒台語是麥仔酒，畢魯是日語」、「畢魯是日文，但也是美語的Beer翻過來的，台語叫麥仔酒」。

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