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文組生畢業留美當老師 她買車房曝生活品質：和在台灣差不多

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為線上教學示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
圖為線上教學示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

不少人出國留學拓展國際視野，同時也渴望能留在當地工作。一名網友在Dcard分享自己求學路上身為文組生，後來到美國留學成為老師，教授外國人華語課程的經驗，也透露住在賓州鄉下的真實生活及花費。

原PO分享，因大學時期認識了現在的美國老公，為了能共同生活，先是參加了華語教學學程，通過華語教學認證考試，之後申請上了匹茲堡大學的外語教學碩士，到美國賓州用一年的時間上課、實習、考教師證，結婚取得綠卡後則開始在當地找工作，現在於賓州一間公立網校（即線上學校）教書，同樣須持教師證、享有福利、退休金，且因為是公立學校，所以原PO也是賓州的公務人員。

談及在美國的生活品質，原PO總結「其實跟在台灣差不多」。因與伴侶兩人住鄉下，房價很便宜，2021年買了一間133K（約新台幣396萬元）的房子，今年則買了一台30K（約新台幣89萬元）的新車，公路上常看到鹿、浣熊、土撥鼠的屍體；缺點則是食物難吃、沒什麼娛樂。

不過原PO也解釋，美國各州的法律和税都不同，薪水、房價、物價也都不一樣，因此不能以偏概全。例如，賓州的教師薪資超過州平均薪資30%，新墨西哥州則是超過平均9.3%，然而有些州卻是低於平均薪資的。而原PO第一年年薪不含年節獎金，税前是51K美金（約新台幣151萬元），税後大概剩35、36K（約新台幣104~107萬元），並每個月攤還就讀研究所時扛的200萬元學貸

貼文一出，網友們也紛紛留言，「能夠維持中產的關鍵重點就是房價合理了！不過話說回來，美國大城市現在房價也是超誇張了」、「第一次知道在賓州當老師的分享，很真實有趣。我前幾年也搬來美國，待在西雅圖，房子爆炸貴！」、「有鹿有浣熊好爽喔，感覺每天可以看到這些動物就超級開心的」。

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