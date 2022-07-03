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全家確診「唯獨她平安」 台大醫曝可能原因：真天選之人

聯合新聞網／ 綜合報導
產婦全家都確診，唯獨她一人平安無事，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片
產婦全家都確診，唯獨她一人平安無事，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

國內新冠肺炎疫情雖然稍顯趨緩，但每天的單日本土確診數還是高達萬例，其中家庭的病毒傳播鏈最難防。台大婦產科醫師施景中在臉書上發文，分享一名孕婦全家都確診染疫，但唯獨她一人平安，令他驚訝直呼「這才真的是天選之人吧！」

施景中日前在臉書上發文，表示門診來了一位第四胎的孕婦產後回診，父母接受了寶寶的心臟病，寶寶的出血狀況也不錯，暫時還不需要手術。除此之外，施景中透露這名孕婦生產時正是疫情最嚴重的階段，為了降低染疫風險，她和親朋好友幾乎沒有往來，所以也沒有人能幫忙照顧其他三個小孩，於是先生決定在家帶孩子，讓她獨自一人來到醫院生產。

施景中表示，因為住院期間要求至少有一名陪產者，所以這基本上是違反原則，但在殘酷的疫情之下也只好通融。施景中提到，「她順利生完了，結果果然全家全部都被感染，唯獨她一人平安，家裡這麼多人，她當然沒有辦法一人一室，不過在沒有非常好的隔離狀況之下，她就是不會被傳染」。

在貼文的最後，施景中仔細分析後指出，「我猜測，病毒要進入細胞，都要有receptor的協助，好像一定要有門才能進去。這位孕婦，很可能病毒要進去細胞的receptor發育不好，以致始終都沒有被傳染，這才真的是天選之人吧」。

施景中 孕婦 疫情 新冠肺炎

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