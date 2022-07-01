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他好奇為何150cc機車賣不贏125？ 眾人直指這1原因：不愛

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣的機車數量眾多，當中台北的「機車瀑布」被國外媒體喻為奇觀。 新華社資料照片
台灣的機車數量眾多，當中台北的「機車瀑布」被國外媒體喻為奇觀。 新華社資料照片

在台灣到處可看到滿街的機車，因為機車機動性強，代步又方便，因此成為台灣人最普遍的交通工具，不過現在的機車價格越來越貴，不少人都大嘆買不起，有網友就在PTT發問「為啥150cc機車始終沒125cc機車熱賣？」貼文一出，不少人直言「難停車」是要原因。

原PO指出150cc機車的價錢明明跟125cc差不多，稅也沒有比較貴，但為何150cc就是賣不贏125cc機車？他認為150cc比較會跑，而且100cc的機車幾乎都消失了，為什麼150cc就是沒什麼人買，到底125cc好在哪？

貼文一出，不少人都吐嘈地說「比較會跑？台灣路就這樣，會跑要幹嘛？」、「再怎麼會跑，時速還不是都可以上100，問題哪一條路可以讓機車用100跑？」、「台灣這種路況，你敢騎多快？」、「下個大雨地上都是洞，是要騎多快」；還有網友認為150cc價格貴、稅也比較多，「一年要多繳差不多快一千元的稅」、「比較貴啊」、「更高的稅金又更貴，路權也沒比較多」、「150牌照稅要800元呀，125以下免牌照稅」、「稅金，如果不用我也會買」。

不過更多機車族直言150的機車不好停車，「太大台」、「難停車」、「長得不夠高的會因為車子屁股太高，不好施力，搬不動車」、「就算把價錢稅金條件去除，光『重』就是一個問題了，是不是忘了機車族的客群在哪？」、「擠車位很麻煩」。

機車族

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