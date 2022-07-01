快訊

重複感染定義公布 發病1~3個月內「符合2條件」就算

增221中重症、121死亡 18歲少女未打疫苗 肺炎併呼吸衰竭亡

直播／今本土+35699 、境外+101 死亡個案增121人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兩家小吃店掛紅布條「互相傷害」 網讚高級行銷：我都買

聯合新聞網／ 綜合報導
網友發現路上兩家店掛上紅布條互相傷害。圖／取自臉書
網友發現路上兩家店掛上紅布條互相傷害。圖／取自臉書

不少店家會透過布條宣傳促銷，有網友近日在路上發現有趣的景像，只見兩家店紛紛掛上紅布條「互相傷害」，網友直呼是「很棒的宣傳，我兩家都會買」。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，只見兩家小吃店均掛上紅布條，左邊店家布條上寫著「他們家雞排都隨便亂炸」，右邊店家布條上則寫著「他們家炒飯也隨便亂炒」，PO文網友猶豫寫下「晚餐該吃啥呢？」

有趣的行銷行為讓網友笑翻，紛紛留言「很棒的宣傳，我兩邊都會買」、「感情真好呢」、「很猶豫，應該天秤座的我會兩家都買」、「那也只好隨便亂吃了」、「摻在一起做雞排炒飯就好了啊」、「搞得很亂啊」、「小學生吵架」、「另類的宣傳」、「右邊的接招寫也代表它承認自己亂炸雞排惹」、「互相傷害」。

還有網友留言「台灣好有人情味喔」、「那就隨便吃吧 」、「他們說的都沒錯」、「兩間都跳過」、「要打架嗎？那不如摻在一起做雞排炒飯」、「兩家都買看誰說謊」、「這下真的可以說：貴店真亂」、「我路過都隨便買」。

雞排 小吃

延伸閱讀

背包超過三公斤恐椎間盤突出！外科醫師教你怎麼背才正確

「直球勝負」老是被甩 中年男靠一招逆轉追到心上人

松山高中學生洩題害全校重考 PTT網友狂轟：其他人會恨死他

他想買車被拒 驚覺老婆把千萬存款全借給前男友週轉

相關新聞

兩家小吃店掛紅布條「互相傷害」 網讚高級行銷：我都買

不少店家會透過布條宣傳促銷，有網友近日在路上發現有趣的景像，只見兩家店紛紛掛上紅布條「互相傷害」，網友直呼是「很棒的宣傳，我兩家都會買」。

台烏混血Youtuber神似廣末涼子 粉絲大讚：超正

科技發達的趨勢下造就了不少Youtuber，當中有不少女網紅因為有創意，再加上外型出眾，因此備受注目。有網友發現台烏混血的Youtuber「金魚腦」不僅長得漂亮，口條也不錯，因此好奇她在台灣Youtuber裡頭是否算正的，貼文一出吸引不少粉絲大力稱讚。

煮飯忘了加水「還能拿來做什麼」 網建議放3物變古早味炒米

你會煮飯嗎？相信多數人都知道煮飯的方法，只要將一定比例的米和水放入電鍋內煮熟就可以了，但要是只放米卻忘了放水該怎麼辦？一名女網友日前就發生這種糗事，她好奇除了煮成稀飯之外，還能做成什麼，鄉民們紛紛提供各式料理方法。

搬家挖出奶奶留下來「黑金」 他想丟眾人勸：不要就給我

有時候長輩的收藏不見得都是沒有用的物品，一名網友在臉書分享搬家時發現奶奶留下來的東西，原本想拿去丟，但被媽媽勸阻後才留下來，他將照片PO上網後引來不少討論，許多人看了都大讚這是「黑金」。

不用殺蟲劑就能將小強「滅門」 他一招讓眾人讚：生活智慧王

蟑螂俗稱「打不死的小強」，想要消滅牠得花費一番工夫，原因就在於蟑螂生命力強，又是不少人最害怕的生物，通常一看到就逃之夭夭，根本不會想靠近殺死牠。一名網友日前將過期的維力炸醬倒掉，沒想到空罐子竟然成為捉蟑螂的陷阱，照片曝光讓許多人看了直呼不舒服。

台灣人肥胖率高和飲食有關？ 網分析原因嘆：好吃怎麼瘦

據國民健康署統計，2016至2019，18歲以上成人平均過重率達47.9%，接近一半成人都有過重或肥胖問題。日前網友發文提到，此現象是否和台灣飲食，習慣吃澱粉及高油脂食物有關。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。