兩家小吃店掛紅布條「互相傷害」 網讚高級行銷：我都買

不少店家會透過布條宣傳促銷，有網友近日在路上發現有趣的景像，只見兩家店紛紛掛上紅布條「互相傷害」，網友直呼是「很棒的宣傳，我兩家都會買」。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，只見兩家小吃店均掛上紅布條，左邊店家布條上寫著「他們家雞排都隨便亂炸」，右邊店家布條上則寫著「他們家炒飯也隨便亂炒」，PO文網友猶豫寫下「晚餐該吃啥呢？」

有趣的行銷行為讓網友笑翻，紛紛留言「很棒的宣傳，我兩邊都會買」、「感情真好呢」、「很猶豫，應該天秤座的我會兩家都買」、「那也只好隨便亂吃了」、「摻在一起做雞排炒飯就好了啊」、「搞得很亂啊」、「小學生吵架」、「另類的宣傳」、「右邊的接招寫也代表它承認自己亂炸雞排惹」、「互相傷害」。

還有網友留言「台灣好有人情味喔」、「那就隨便吃吧 」、「他們說的都沒錯」、「兩間都跳過」、「要打架嗎？那不如摻在一起做雞排炒飯」、「兩家都買看誰說謊」、「這下真的可以說：貴店真亂」、「我路過都隨便買」。