煮飯忘了加水「還能拿來做什麼」 網建議放3物變古早味炒米

你會煮飯嗎？相信多數人都知道煮飯的方法，只要將一定比例的米和水放入電鍋內煮熟就可以了，但要是只放米卻忘了放水該怎麼辦？一名女網友日前就發生這種糗事，她好奇除了煮成稀飯之外，還能做成什麼，鄉民們紛紛提供各式料理方法。

這名女網友在臉書「爆系知識家」貼文表示，日前煮飯時忘了加水，雖然電鍋裡的米粒煮熟了但卻不能吃，她好奇這些煮好的飯「粒」除了能做成粥之外，還能拿來做什麼？

多數人認為可以加水重新再煮一次，但也有網友提供不同建議，「燉飯」、「做成西式燉飯」、「地中海燉飯料理~參考看看」、「煮失敗的飯一律煮粥」、「磨漿」、「爆米香」、「煮皮蛋瘦肉粥啊，好吃」、「蒸熟做成年糕」、「加絞肉油炸」、「做成鍋巴飯」、「研磨機打碎後煮米漿或杏仁茶」、「炒料之後做油飯」。

還有人推薦可以拿來炒，「麻油、花生、薑，變成古早味炒米，試試看」、「炒的，直接挖去炒，會很香的」、「炒飯，德國也有中式炒飯，都是用這種米心沒熟去炒」、「炒飯呀」、「乾鍋不放油，翻炒至微焦成玄米茶，泡茶喝」。