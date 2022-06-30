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搬家挖出奶奶留下來「黑金」 他想丟眾人勸：不要就給我
有時候長輩的收藏不見得都是沒有用的物品，一名網友在臉書分享搬家時發現奶奶留下來的東西，原本想拿去丟，但被媽媽勸阻後才留下來，他將照片PO上網後引來不少討論，許多人看了都大讚這是「黑金」。
原PO在「爆廢公社」貼出兩張照片，他說搬家時發現了一個奶奶留下來的甕，打開發現裡面放了好幾根烏漆媽黑的東西，原來這是奶奶生前醃的菜脯，是要留給原PO爸爸的，他保守估計有36年以上，沒意外的話也有40年。
原PO以為這些東西放那麼久應該都壞掉了，原本打算要拿去丟掉，但媽媽卻警告如果丟了，奶奶可能晚上會來找他，讓原PO不知道如何是好，他事後也得知這東西對咳嗽氣管很好，可惜現在年輕人根本不吃，因此陷入該丟或該留兩難之間。
不過照片一出，網友紛紛回應「傳家之寶，這可以賣很貴，煮雞湯可以放，味道會很漂亮」、「黑金耶」、「不要亂動，幾萬塊跑不掉」、「你這個拿去大飯店應該幾萬塊沒問題」、「你眼中的垃圾，或許是別人眼裡的寶貝」、「我買…有多少我都買」、「齁！這個現在超貴耶，有錢還不見得買得到陳年老菜脯耶！如果你不要，線上一定很多人搶著排隊等候」、「不要我可以接收」、「這咳嗽直接泡熱水喝效果超好」、「煮菜脯雞湯，好吃到上天堂」。
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