台灣人肥胖率高和飲食有關？ 網分析原因嘆：好吃怎麼瘦

據國民健康署統計，2016至2019年，18歲以上成人平均過重率達47.9%，接近一半成人都有過重或肥胖問題。日前網友發文提到，此現象是否和台灣飲食，習慣吃澱粉及高油脂食物有關。

網友在「PTT」提到，台灣人的肥胖率高，他不禁思考，台灣飲食花費不便宜，是什麼造就台灣人的高肥胖率。他猜測，早期台灣耕種以澱粉為主，現在飲食習慣也一樣，不過還多了高油脂及含糖飲料，在台灣這樣吃想瘦也很難。

網友留言分享，「好吃怎麼瘦？但有運動就還好吧」、「一堆外送人員賺這市場你跟我說台灣人想瘦？」、「食物太油、飲料喝太多、吃的太容易取得」、「可是日本主食也是米飯澱粉啊？我覺得是台灣人不愛走路，這又牽涉到天氣太濕惹，交通太糟。」、「確實...便宜又好吃但熱量也高」、「能瘦的不好吃」。

部分網友認為可能和台灣人不愛運動有關，「健身房一直開啊，買月費好像就能瘦」、「台灣人也真的不愛運動，人際圈裡面完全沒運動習慣的人占多數」、「飲料+去哪裡到騎機車&不愛運動=人均胖子」。