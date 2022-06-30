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台灣代表性調味料？ 網推「這一樣」：加了就是美味

聯合新聞網／ 綜合報導
沙茶是許多人心目中的台灣代表醬料。 聯合報系資料照片／記者黃仕揚攝影
沙茶是許多人心目中的台灣代表醬料。 聯合報系資料照片／記者黃仕揚攝影

許多人都能輕鬆指出代表各國各地的當地美食或調味料，像台灣的代表美食就有牛肉麵、魯肉飯、雞排等，不過提到代表台灣的調味料，答案可就眾說紛紜。日前網友發文詢問，若提到台灣調味料，何者最具代表性，引起網友議論。

網友在「PTT發文提到，說到調味料，印度最有名的是咖哩，想到日本就是味噌。他表示：「那台灣的代表調味料是什麼？台中的辣椒醬嗎？還是台南的醬油膏？」

許多網友提出見解，「維力炸醬」、「西螺醬油啊」、「八角肉桂，滷肉的味道」、「胡椒鹽」、「油蔥酥，XO醬」、「辣豆瓣醬啦」、「豆腐乳醬，也滿特別的」、「甜辣醬吧？」、「破布子，蔭鳳梨」。

不過許多人都提到沙茶醬，「牛頭牌沙茶醬」、「沙茶醬跟胡椒鹽啊！一堆阿兜仔都挺愛的」、「沙茶，火鍋首選」、「沙茶醬，百搭」、「沙茶醬啊，加了沙茶就是美味」。但也有人認為沙茶醬是外來的，不能稱為是台灣代表性調味料。據維基百科介紹，沙茶醬是流行於台灣、中國大陸閩南與粵東地區的一種醬料，源自東南亞的花生烤肉醬（沙嗲醬）。

火鍋 PTT

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