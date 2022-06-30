「一星海鮮包」內容有多糟？網紅開箱崩潰喊：這東西不能賣吧！

現代物流方便，網路上也出現許多宅配食材，販賣蔬菜包、綜合海鮮包之類的服務。不過宅配食材雖然方便，但卻因為提供廠商的不同，有品質不穩的問題存在。最近就有日本網紅，開箱被網友惡評的海鮮盒，結果內容讓他相當不能接受。

根據日本媒體「J-CASTニュース」報導，擁有479萬訂閱者，以分享各種海鮮聞名的日本youtuber「きまぐれクックKimagure Cook」，最近在日本亞馬遜購物網站上，買下一個評價只有一星的宅配海鮮盒，並將過程開箱拍成影片，一瞧這個海鮮盒到底有什麼玄機。

結果一打開來，就發現箱子裡頭只有鰤魚、剝皮魚和許氏平鮋三條魚，加起來市價應該只有1500到2000日幣左右（相當於新台幣327至436元），但在網站上含運費，訂價竟高達5480日圓（約相當於新台幣1196元）。

而在處理過程中，還發現腸子裡面有尚未消化的魚餌，以及發出陣陣惡臭的狀況，研判應該是已經在冷藏差不多一星期後才出貨，才會導致新鮮度明顯有差，也讓他質疑這種海鮮會吃壞肚子，「根本不應該拿出來賣」。

除了昂貴之外，魚本身的新鮮度也有落差。圖擷取自 youtube

網友們也紛紛表示贊同「新鮮度居然差這麼多」、「下次買的時候該注意了」、「吃過其他家的海鮮包就很讚，同樣是網路賣的差很多」、「再一次認識到網路購物的陰暗面」、「希望能多拍一點這種海鮮包開箱的影片」。