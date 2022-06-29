買蛋餅送「吐司邊」？ 網曝超狂用途：還能當抹布

許多人不喜歡吃吐司邊，日前卻有一位網友發文提到，他在叫早午餐蛋餅外送時，卻發現店家居然送了一片吐司邊，於是發文請教網友店家用意。

網友在「Dcard」貼出照片提到，先前叫了早午餐外送，點了蛋餅，店家卻單獨送了一片吐司邊放在盒子上，讓他發文問：「請問各位大大認為這是什麼樣的操作呢？」

網友紛紛提出見解，「那個最好不要吃吧，我看很多早餐店都會墊一個在下面，不知道是不是不小心放進去了」、「無聊可以拿去餵魚」、「好可惜，我喜歡吃吐司邊的說…」。

不過許多專業網友留言解答，那其實有類似「隔板」的功能，「我昨天點也拿到一片，但覺得他是為了隔著飲料吧？因為熱的跟冷的」、「我們家這邊早餐店只要點蛋餅都會放耶！問過是吸油用沒錯～」、「肉蛋一直都會這樣放，很顯而易見的操作啊，就只是跟其他不一樣溫度的東西隔開」。另外也有網友分享在早餐店打工時的做法，「吐司邊賣不出去，吐司的消耗量又很大的話，店裡就會剩下很多吐司邊。我們店都會拿吐司邊當抹布擦滴出來的醬」。