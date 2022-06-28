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媳婦憂公婆夏天堅持不開冷氣會「中暑」 網建議多種方法應對

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媳婦擔憂公婆夏天堅持不開冷氣，會在家中中暑，網友建議「可以補充水分」、「補貼他們電費」、「買大冰塊」、「放個涼蓆」。示意圖／ingimage
一名媳婦擔憂公婆夏天堅持不開冷氣，會在家中中暑，網友建議「可以補充水分」、「補貼他們電費」、「買大冰塊」、「放個涼蓆」。示意圖／ingimage

最近天氣炎熱，不少家庭已經吹起冷氣，但有位媳婦抱怨「公公、婆婆不論天氣再熱，都不開冷氣」，讓她擔心老人家在家中暑，因此她拋問「有沒有什麼方法，能讓老人安全度過炎熱夏天？

一名網友在PTT表示，夏天要到了，但公公、婆婆不論天氣多熱，都不願意開冷氣，認為電費太貴，會浪費許多錢，但家中只有一盞微弱的電風扇在轉，就算想幫他們換電扇，老人家也堅持不要，原PO非常擔心他們中暑，因此求助網友「有什麼方法，能讓他們安全度過夏天？」

有人建議「補貼他們電費」、「買大冰塊」、「放個涼蓆」、「足夠通風，補充水分，甚至躺在磁磚地板直接散熱」、「老人穿的涼衫，好像本來就比較涼爽」、「要記得請他們多喝水，補充冰水降溫也不錯」、「年紀越大越可能沒辦法接受冷氣，因為反而不舒服，與其直接跟他們說吹冷氣，不如用『除濕順便過濾空氣』這個理由，可能比較能說服他們吹冷氣」、「直接幫他們付電費」、「我都幫爸媽出電費，因為他們有三高，而且太熱可能會生病」。

不過也有人分享，自家長輩不愛吹冷氣，「覺得有些老人家很強，台灣那麼潮濕悶熱還能這樣堅持」、「我之前高齡99歲的阿嬤，是真的完全不怕熱」、「我爸也可以在南部不開冷氣睡覺」、「老人好像真的比較不怕熱」、「老人家怕冷不怕熱，吹冷氣反而會讓他們感冒」、「很多老人以前都在大太陽下工作，耐熱程度超乎我們想像」。

中暑 冷氣 PTT

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