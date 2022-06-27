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他問現在10元還能買到什麼？ 網友po出早餐店菜單驚呆眾人

聯合新聞網／ 綜合報導
有人問現在10元還能買到什麼，一名網友貼出早餐店菜單回覆。 圖擷自PTT
有人問現在10元還能買到什麼，一名網友貼出早餐店菜單回覆。 圖擷自PTT

隨著物價飆漲，民眾也愈來愈難吃到10元有找的「銅板美食」，一名網友就好奇詢問現在10元還能買到什麼，吸引眾多網友集思廣益，其中一人貼出早餐店菜單回覆，證明10元依然能有多元選項。

一名網友在PTT發文提問「現在10元銅板能買到什麼？」，並質疑現在10元根本買不到東西，似乎只剩10元的鋁箔飲料和小包的王子麵了，此問題引來不少網友討論，爭相列舉出目前還能用10元買到的東西。

網友們的回覆以食物為大宗，包括紅豆餅、科學麵、茶葉蛋、礦泉水、養樂多、麥香、公正包子、IKEA的原味霜淇淋等，也有網友舉日常用途為例，像是租借置物櫃、大賣場的手推車、玩夾娃娃機和影印等。

其中獲得最多迴響的是一張早餐菜單，上頭凡是果醬口味的土司、厚片均為10元，還有柳橙汁、楊桃汁、粉圓湯和檸檬愛玉等飲料也只要10元，其餘餐點最貴也統統30元有找，令網友驚嘆表示，「樓上那個價格是真的嗎？太狂了」、「這種良心店家可能大多是自己的房子吧，如果店是租的就不可能」。

也有網友擔憂物價若再繼續上漲，許多店家遲早會撐不下去，「肉串、炸豆干、茶葉蛋、肉包、菜包、蘿蔔糕，滿多良心小店還是凍漲，不過原物料如果繼續攀升，真的會虧本」。

早餐 物價 省錢

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