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一上車就開冷氣大錯特錯？ 他提出4個涼爽又省油的方法
夏天天氣炎熱，許多開車的人習慣一上車就開啟冷氣，不過有一名網友就分享這其實「大錯特錯」，並提供四個讓車子涼爽又省油的方式。
原PO在抖音上分享一段影片，他表示若一進車子就把空調開到低溫就大錯特錯了，一上車應先打開「外循環」兩分鐘，才能把車內熱氣吹出去，約兩分鐘過後再打開冷氣，並按下「內循環」鍵，這不僅讓車內涼得快，製冷效果也很棒，讓車子「舒服又省油」。
原PO也介紹了，若是車子玻璃起霧時，除了打開冷氣與外循環外，也要把吹風模式調整成「吹向玻璃」。第三個妙招則可運用在塞車時，除了開冷氣外，還要按下內循環，讓車外的廢氣進不來。此外，冬天時可以關掉冷氣並打開外循環，可以讓玻璃不容易起霧，還比較省油。
網友紛紛留言，「開了多年車就是搞不清這些」、「電車：？？？哪有那麼麻煩」、「太實用，又學會一招」、「但是每輛車的按鍵都不一樣呀」、「真是大聰明，熱風能吹出去我開空調幹嘛？」
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