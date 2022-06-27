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低消多少？店家甩「數學難題」要你自己算 網看傻：老師我對不起你

聯合新聞網／ 綜合報導
網友PO照分享店家給出「數學難題」要顧客自行計算低消金額。 圖擷自爆廢公社公開版
網友PO照分享店家給出「數學難題」要顧客自行計算低消金額。 圖擷自爆廢公社公開版

想用餐得先動動腦！日前有網友到一家餐廳準備點餐，卻發現店家貼出公告要顧客利用「數學算式」算出低消金額，店家讓顧客在用餐前先動動腦令不少網友直呼新奇，引起一陣熱議。

這名網友透過臉書社團「爆廢公社公開版」PO文分享美食餐廳貼出的公告，店家請顧客自行計算「（√4 x｜2-7｜）²」的低消價格是多少？讓他不禁搖頭感嘆「低消算不出來怎麼辦？」

照片曝光後，部分網友直言店家巧思反而影響顧客心情，「無聊當有趣」、「不是隨便點都會超過低消嗎？」、「餐廳很多，直接跳過這家謝謝」、「每組客人都會問吧？老闆不會被煩死嗎？」、「腦袋的東西全部都還給老師了」、「老師我對不起你」。

不過，也有不少民眾給出正確答案「100」，算出答案的網友指出算式中「外有括號，內有絕對值」，計算時要特別注意，因此「2減7等於負5，負5的絕對值就是正5，根號4等於2，2乘以5等於10，10的平方等於100」，得出正確答案為低消100元。

爆廢公社 數學

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