養樂多丟冷凍擔心爆開 她分享好市多神器：再也不怕弄髒冰箱

炎炎夏日來臨，不少人都喜歡吃冰涼的冰品，而「養樂多冰」相當受到喜愛，不過冷凍過程卻常常發生悲劇。日前一名網友在網路上發文，分享可以利用科克蘭冰淇淋的空盒子裝養樂多，這樣若不小心因為膨脹爆炸，也不怕弄髒冷凍庫。

日前一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，原PO分享可以用科克蘭冰淇淋的空盒子裝養樂多，大小和高度都剛剛好可以裝12罐，放在冰箱中也相當整齊。另外，因為養樂多冷凍膨脹後可能導致爆炸，原PO貼心寫道，「養樂多冷凍過後湯汁流在盒裝裡，清洗也方便」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「生活智慧王就是妳」、「預防冷凍流出來真的是重點啊！每次冰到流出來都被媽媽罵」、「養樂多冰沙，每個小孩的最愛」、「太棒的方法了，還好上次吃完的盒子有留下來」、「單獨冰爆罐時很麻煩要清」。

另外，也有網友苦嘆買不到外盒的冰，「我也很想這麼做，無奈買不到科克蘭冰淇淋」、「好棒的利用，相當實用，話說今天要去買冰淇淋居然缺貨」、「首先要先買到冰淇淋⋯」。

最後，有網友好奇表示為何不把12罐養樂多全部倒進去冰淇淋盒子，冰過之後挖來吃也很方便。對此，原PO回應「一罐剛好，不要過量」。