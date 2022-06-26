他質疑「以前沒冷氣怎麼降溫」 網揭關鍵：根本沒現在這麼熱

天氣一天比一天熱，就算待在家中，每到中午時還是熱到受不了！一名網友日前在網路上發文，透露過去大家都只有吹電風扇，或是仰賴扇子和自然風，讓他疑惑以前沒冷氣究竟怎麼降溫，而貼文底下也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「以前沒冷氣都怎麼降溫」為題發文，原PO表示冷氣是近20幾年的產物，在過去大家普遍只有電風扇，透露自己媽媽年代時，甚至連電風扇都沒有，只能待在室內拿扇子，或是吹吹自然風。在貼文的最後，原PO提出困惑「如果你們沒了冷氣要怎麼消暑？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「以前高溫只有30度」、「那時候沒這麼熱」、「以前真的沒有現在這麼熱」、「以前哪有這麼熱」、「鄉下晚上都不會熱」、「以前35度以上都是印度的新聞才有」、「以前氣溫沒那麼高」、「以前站在樹陰下都是涼風」。

另外，也有不少網友提出導致天氣變熱的原因，「以前就沒有家家都自私，廢熱排戶外」、「都市就是熱島效應，你開冷氣、我開冷氣、大家都開冷氣，外面熱到都要融化」、「車子那麼多，你不開冷氣一樣上升」、「以前買車的人少，哪像現在家家戶戶不只一台車」、「室內都開冷氣，外面越來越熱」、「農田綠地變大樓」、「現在都是鋼筋水泥，玻璃帷幕建築，真的好熱」。