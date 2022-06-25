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人妻發現「女兒名字是老公以前小三」 網轟渣男：玩一語雙關

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO透露女兒的名字是老公以前的小三。 示意圖／ingimage
原PO透露女兒的名字是老公以前的小三。 示意圖／ingimage

新生兒取名是一門大學問，除了請算命師幫忙推薦命名組合，父母多少也會將對兒女的期待融入其中。日前一名女網友在網路上發文，透露女兒的名字是老公以前的小三，讓她感到相當介意，因此發文詢問大家意見，而貼文底下也掀起討論。

日前一名女網友在Dcard以「女兒的名字是老公以前的小三」為題發文，原PO透露老公以前跟別人交往的時候有劈腿過，所以自己剛開始也是猶豫很久才決定和他交往，「他也給我很多安全感，手機也不怕我看」。

原PO提到交往三年多時結婚了，並且剛生下一個女兒，但老公卻幫她取了一個不常見的名字。沒想到，當原PO在社群軟體上和朋友分享女兒名字時，有好友透露「那是他以前小三的名字」。

原PO表示自己事後和老公那任女友確認過，名字真的是一模一樣。在貼文的最後，原PO無奈提出擔憂，「我不知道怎麼跟老公說我介意，看到老公很寵女兒就覺得怪怪的，當然我還是很愛我的女兒的」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「人家都說女兒是老爸上輩子的情人，這名字一語雙關，太神了」、「女兒雖然說是地表最強小三，但也不能真的取小三名字吧」、「再生一個兒子叫前男友的名字」、「真的夠渣的！他想生活裡都要充斥著她的名字」、「每次唸女兒的名字都會想到小三」、「雖然他很寵女兒是件好事，可是女兒名字的由來我不能接受，總覺得好彆扭」、「我不能接受欸，那是我們的女兒，不是你前女友」、「好噁喔！這男的在想什麼」。

另外，也有網友分享自身類似經驗，「我剛出生時，原本的名字也是我爸之前初戀情人的名字，後來阿公去算命說那個名字不適合我所以才改掉，後來我妹出生我爸又取同樣的名字，很堅持就是要用初戀情人的名字，我媽在我們長大之後總拿這件事出來嘲諷，初戀情人的名字用在小女兒身上，數十年時間這件事對我媽也是一個心結」、「我前男友也把我們當時一起養的寵物，取名成他以前喜歡的女生的綽號」、「我的名字真的來自於爸爸以前班上暗戀的女生，爸爸說她長得很漂亮，但我媽不知道」。

新生兒 Dcard

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