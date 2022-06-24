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40瓶養樂多喝不完 她分享一方法慢慢吃「兒時的回憶」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO將40瓶養樂多分裝到冷凍袋，再放入冰箱冷凍。 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
原PO將40瓶養樂多分裝到冷凍袋，再放入冰箱冷凍。 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

不論大人或小孩，養樂多深受民眾喜愛，即使飲料品項越出越多，養樂多仍然歷久不衰。一名女網友日前買了40瓶養樂多，擔心太多喝不完，於是就一瓶瓶裝入冷凍袋，再放入冰箱冷凍，之後就可以像冰棒一樣慢慢品嘗，貼文也勾起不少人兒時回憶。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」分享生活小撇步，她說因為養樂多特價，於是買了40瓶回家，但是因為太多喝不完，靈機一動便拿出冷凍袋，然後將40瓶養樂多分裝成小小的好幾袋，再放到冰箱冷凍成小冰棒慢慢吃，這樣的吃法也讓她開心地直呼「兒時的回憶」。

貼文勾起許多人滿滿的回憶，「哇塞！竟然有這種吃法」、「我還真沒想過可以這麼做」、「真是好主意，又有古早味」、「這聰明，我家的應該也很愛」、「好讚的回憶，好讚的古早味」、「兒時的回憶應該是裝綠豆湯」。

不少人建議直接整瓶冰冷凍就好，「以前都會結凍…然後咬後面慢慢吃…歲月呀」、「兒時回憶應該是啃瓶子」、「太麻煩又多製造垃圾，有童年的人應該都知道整罐拿去冷凍就好」、「不用分裝啊…我媽都整排直接冰冷凍，撕開用湯匙挖來吃」、「我都直接冷凍，有時候會爆出來，然後用牙齒咬撕一圈一圈吃」、「直接放冷凍，反過來咬底部慢慢吃」。

養樂多

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