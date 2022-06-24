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外送物品太輕讓她超好奇 一看內容物尷尬：我還祝用餐愉快

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO外送保險套超尷尬。 圖擷自外送員的奇聞怪事
原PO外送保險套超尷尬。 圖擷自外送員的奇聞怪事

越來越多人投入外送行列，為了多賺點錢，外送員也會多接點單，也因此遇到許多讓人啼笑皆非的狀況。一名女外送員日前接到一張訂單，但她好奇為何貨品這麼輕，忍不住偷看了一下，卻讓她害羞地說「我還祝人家用餐愉快」。

這名女外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」貼出和客人的對話截圖，她說日前送了一個餐，但塑膠袋裡的東西相當輕，讓她覺得非常奇怪。送達客人指定地點後，對方要求放在門口就好，原PO則回覆會將物品放在車子上，但離開前禁不起好奇心偷看了一下，但這一看卻讓她好尷尬。

原來塑膠袋裡裝的只有一個保險套和一張發票，而且訂單的客人還是位女生，讓原PO尷尬地說「我還祝人家用餐愉快，傻眼我！」貼文一出笑翻不少人。

不少人留言表示，「如果說『祝您爽快』，那不就露餡了」、「這樣講客人才不會覺得妳有看過」、「典型的送太慢會出人命」、「人命關天，即時送達」、「女生買會很奇怪嗎？」、「好客人誒，還有買購物袋」。

還有其他同業也有類似經驗，「保險套算什麼我還送過潤滑劑」、「我也送過保險套的單，直接送到汽車旅館的房間，巧的是兩個小時後我又接到一張飲料店的單，然後…是同一間汽車旅館同一個房號，我還跟門口的櫃檯說妳好，我又來了」、「我之前送助性劑也是跟他說用餐愉快」、「我有一次送百貨類的廚房清潔用品（有蟑螂藥），也是說用餐愉快」、「我沒看內容是女用小褲褲也叫妹子用餐愉快，之後尷尬到趕快走」、「沒關係，我之前是直接當面跟人說，他女朋友還在旁邊呢」。

外送 保險套

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