建築妹模型被爸拿走 問用途才知全部「燒給爺爺住」

就讀建築系的學生需要製作許多模型，日前網友卻發現，就讀建築科的妹妹每次把模型帶回家都會被爸爸拿走，一問之下才知道爸爸把模型當作「紙紮屋」燒給爺爺。

網友在「Dcard」發文提到，在一次和爸爸與妹妹吃飯閒聊的過程中，知道就讀建築科的妹妹每次帶回家的模型都會被爸爸拿走，詢問用途之後爸爸才說：「初一十五都燒給你爺爺呀！死了還可以住豪宅」。

原PO妹妹問爸爸怎麼知道爺爺有沒有收到，爸爸居然回答：「模型上蓋了你爺爺生前的印章」。讓原PO大噴飯說：「毛胚屋還沒裝修欸」。沒想到爸爸卻說：「燒之前有幫你爺爺上色」，還跟原PO妹妹說以後如果考不上建築師執照，還可以蓋紙紮屋。

貼文讓許多網友笑翻，「（之後某一天做夢）阿公：妹妹啊不錯捏，有進步哦」、「爺爺表示：阿孫啊，怎麼燒下來每間房子都沒有傢俱？記得下次要燒有附傢俱的蛤」、「認真經營的話其實紙紮屋也賺不少欸」、「等你妹妹老年回到爺爺身邊時，發現自己變成陰間建築之母，遍地的房子都是她蓋的」、「我之前也拿我的期末報告改裝美一點再加上內裝燒給我最愛的阿嬤」。

還有網友表示，這樣爺爺還能當房東，「多燒幾間讓爺爺收租當房東」、「爺爺是另類房產大亨」、「以後做大樓模型，爺爺就是房東了」。