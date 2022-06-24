快訊

行人急躲避！北市中正區睽違9年下冰雹 氣溫驟降10度

北市午後暴雨來襲 文山區時雨量達60毫米成立緊急應變小組

聽新聞
test
0:00 / 0:00

建築妹模型被爸拿走 問用途才知全部「燒給爺爺住」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO妹妹的模型被爸爸拿走，一問才知道都被「燒給爺爺」。示意圖/Ingimage
原PO妹妹的模型被爸爸拿走，一問才知道都被「燒給爺爺」。示意圖/Ingimage

就讀建築系的學生需要製作許多模型，日前網友卻發現，就讀建築科的妹妹每次把模型帶回家都會被爸爸拿走，一問之下才知道爸爸把模型當作「紙紮屋」燒給爺爺。

網友在「Dcard發文提到，在一次和爸爸與妹妹吃飯閒聊的過程中，知道就讀建築科的妹妹每次帶回家的模型都會被爸爸拿走，詢問用途之後爸爸才說：「初一十五都燒給你爺爺呀！死了還可以住豪宅」。

原PO妹妹問爸爸怎麼知道爺爺有沒有收到，爸爸居然回答：「模型上蓋了你爺爺生前的印章」。讓原PO大噴飯說：「毛胚屋還沒裝修欸」。沒想到爸爸卻說：「燒之前有幫你爺爺上色」，還跟原PO妹妹說以後如果考不上建築師執照，還可以蓋紙紮屋。

貼文讓許多網友笑翻，「（之後某一天做夢）阿公：妹妹啊不錯捏，有進步哦」、「爺爺表示：阿孫啊，怎麼燒下來每間房子都沒有傢俱？記得下次要燒有附傢俱的蛤」、「認真經營的話其實紙紮屋也賺不少欸」、「等你妹妹老年回到爺爺身邊時，發現自己變成陰間建築之母，遍地的房子都是她蓋的」、「我之前也拿我的期末報告改裝美一點再加上內裝燒給我最愛的阿嬤」。

還有網友表示，這樣爺爺還能當房東，「多燒幾間讓爺爺收租當房東」、「爺爺是另類房產大亨」、「以後做大樓模型，爺爺就是房東了」。

房東 建築 Dcard

延伸閱讀

送餐兼幫殺蟑螂「小費300」 外送員見一備註腿軟：更可怕

窮到只能吃狗食 男大生上網求助：其實滿好吃的

韓國也愛搞雜交！按摩店提供「5男vs.15女」 再到小房間續攤

8區域曾被嫌棄如今卻發展 眾人點名這一地：未來10年會更好

相關新聞

建築妹模型被爸拿走 問用途才知全部「燒給爺爺住」

就讀建築系的學生需要製作許多模型，日前網友卻發現，就讀建築科的妹妹每次把模型帶回家都會被爸爸拿走，一問之下才知道爸爸把模型當作「紙紮屋」燒給爺爺。

等路邊車格車輛離開前該停哪位置？ 網提一法規：都不行

台灣開車人口眾多，地狹人稠的情況下，停車就成了一大難題，而好不容易找到路邊停車位，在等待其他車輛出來之前，到底該停在哪一個位置你知道嗎？有網友對此就在臉書提問該停「左前方」還是「左後方」，貼文一出，不少人警告「都不行」。

殺人凶器！他把削鉛筆當興趣 練就「30分成針」職人技術

傳說唐代詩人李白，曾經因為看到一位老婦人打算將「鐵杵磨成繡花針」，於是被她的毅力所感動，因此決定奮發向學。無獨有偶，最近日本網友碰上的一件趣事，正好也是和「鐵杵成針」類似的狀況。

送餐兼幫殺蟑螂「小費300」 外送員見一備註腿軟：更可怕

越來越多人習慣三餐都叫外送，雖然得多花些運費，但至少省時方便，不過民眾似乎把外送員當作萬能，除了送餐之外，連抓蟑螂也要做。一名外送員在臉書透露自己接到的奇特訂單，有女顧客願意額外給小費，只希望他能上樓幫忙殺蟑螂，特別經驗讓不少人看了都認為外送服務要增加「抓蟑螂」。

金門人常到廈門購物？ 網笑回：當天來回只為麥當勞

金門和廈門距離僅數公里，日前網友好奇提問，金門人在之前還沒有疫情時，是否會直接利用小三通往返大陸購物。

「科學麵＋皮蛋」超狂吃法引兩極評價 網友直呼：好驚悚

前幾年竄出許多乍看令人震驚，卻引人注目的食物吃法，其中最耳熟能詳的莫過於泡麵加上布丁。日前則有網友發文表示，科學麵加皮蛋是「絕配」，讓許多人看傻眼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。