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影／震撼教育！他玩鄉下超長溜滑梯「滿身是土」 50秒屁股痛到開花

聯合新聞網／ 綜合報導
日本愛媛縣有一條超長的溜滑梯，網友挑戰乘坐結果過程不停喊痛。圖擷取自twitter
日本愛媛縣有一條超長的溜滑梯，網友挑戰乘坐結果過程不停喊痛。圖擷取自twitter

溜滑梯是相當受歡迎的遊樂器材，且隨著溜滑梯本身的長度與角度的增加，也會大幅提高溜滑梯的刺激性。最近有位日本網友，就體驗到一個在鄉下山間的超長溜滑梯，乘坐的過程讓他驚呼連連。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，日本twitter網友「wakadanna_coo」最近在偶然之下，乘坐了一個設立在山中環境的溜滑梯。在約50秒的遊玩過程中，因為四周綠意盎然的背景，不少植物都延伸進了溜滑梯內，網友甚至還一度淹沒在草叢之中。不僅他本人不停大喊「好痛」、「我不行了」，腿上也沾滿了許多植物和泥土痕跡。

這台溜滑梯設立在愛媛縣的「神之森公園」境內，網友表示自己是經過附近一時興起，才決定挑戰這架溜滑梯。但顯然他太小看「鄉下溜滑梯」所帶來的威力，表示滑完後身上都是會勾人的雜草，屁股也因為摩擦感到疼痛，如果下次想再來滑，起碼絕對不會選擇穿著短褲。

網友們也紛紛表示「和自然融為一體的新感覺遊樂器材」、「比起開心，感覺更像是恐怖」、「這至少該拿個紙箱墊著」、「衣服上的那一堆是什麼」、「被鄉下震撼教育了」、「管理不足啊」、「看起來就像是沒什麼人在滑」、「滑個溜滑梯像賭命一樣」。

溜滑梯 日本

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