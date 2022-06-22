郭董也能買！陳吉仲哽咽推「零飢餓」60元便當 真實食記曝光

農委會推「零飢餓」政策，13日起在雙北32處家樂福、喜憨兒庇護工廠等地，提供每日限量1000個、60元平價鯖魚幸福餐盒，食材採用台灣鯖魚、台灣米、非籠飼雞蛋等國產食材，也引來網友在PTT上分享食記，掀起熱議。

原PO分享趁著休假，到家附近的家樂福買農委會推出的60元便當，早上11點30分開賣，15分鐘後就在賣場買到，推測因為便當區放在熟食區深處，不用排隊就能買到，也不用看食農教育影片。

打開便當一看，有主食白飯、鯖魚、高麗菜、番茄炒蛋及綠色蔬菜，吃完之後的感想就是一份「蠻普通的便當」，味道、份量沒有特別的記憶點，適合有時間、想省錢，且不挑食的人，唯一小缺點就是魚刺有點多。

貼文一出，網友們留言讚道，「看起來還行」、「還不錯，但就外面那張紙，看了想笑」、「$60有魚不簡單了」、「便宜就夠了，對窮苦人家是有和無的問題」、「如果食材來源都是可靠的，價錢還OK」、「台灣鯖魚確實需要推廣一下，但進口的還是比較肥美」；不過也有人質疑，「看起來可以，但是不知道補助多少？」、「很超值，但是能做多久」。

根據《ETtoday新聞雲》報導，農委會推出幸福餐盒，全台於指定地點可購入60元的台灣鯖魚便當。不過，農委會既無限制購買對象，就連郭台銘也能買，還規定要上網點選食農教育影片，看完才能預約購買，針對此政策的總預算、受惠對象也交代不清，讓許多人不禁質疑「為了推廣農產品而推？還是其中有什麼不能說的秘密？」