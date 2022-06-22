快訊

疑裝備故障...S-70C反潛直升機墜毀4人送醫 海軍司令部回應了

海軍S-70C反潛直升機營區墜毀釀4傷 已知2人嚴重燒燙傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股大跌慘套！「台北12公園宜居評比」出爐 網嘆：別再來了

聯合新聞網／ 綜合報導
睡公園情境示意圖。圖／Ingimage
睡公園情境示意圖。圖／Ingimage

台股連日走跌，網路論壇陸續湧現股民的「畢業文」。一名股友自嘲分享「台北12個公園評比」，以慘賠投資人的立場，挑選出北市最宜居的公園，讓PTT網友們感嘆太實用「多蛙們快去住」。

PTT上一名股友從台北公園處官網數據發表「台北公園評比及設備彙整」，以空間面積統計的話，「台北前三公園為大安森林公園、青年公園以及南港公園」；設施部分參考防災公園避難設施，每家都有基本設施「醫護站、帳篷區、沐浴區、晒衣場、自來水取水站」。

圖擷自PTT
圖擷自PTT

他仔細對照後發現，榮星花園公園的帳篷區比別人多一個；南港公園、松德公園的沐浴區比別人多一個；民權公園、松德公園則沒有公共廁所遭扣分。最終得出「大安森林公園比較宜居，因為場地大、廁所多；其次是南港公園，沐浴區多、廁所也不少，但實際居住體驗還需要數據蒐集」，還提醒大家，暫時沒找到各公園插座資訊，可能需要偷接或自備電源。

股民紛紛獻上感激之意「好文推爆」、「大家都搶進大安森林公園，我先去南港公園卡好位置」、「沒有提到任何股票卻充滿股點的一篇文」，也有人求問「太熱了有沒有樹多一點的」、「哪一個公園有魚池，我要釣魚自給自足」、「怎麼可以只有台北的」，還有人笑說「很擠！不要再來了」、「套開發金的建議去榮星」、「難怪最近公園那麼吵，一堆多蛙蛙蛙叫」。

相關新聞

台股大跌慘套！「台北12公園宜居評比」出爐 網嘆：別再來了

台股連日走跌，網路論壇陸續湧現股民的「畢業文」。一名股友自嘲分享「台北12個公園評比」，以慘賠投資人的立場，挑選出北市最宜居的公園，讓PTT網友們感嘆太實用「多蛙們快去住」。

待退惹事恐被留到最後才退伍？ 網駁斥：恨不得趕快送你走

正值畢業季，許多人積極找求職、就業，但不少男同學會選擇先入營當兵，度過四個月的軍旅生活。日前一名網友在「PTT Web」發文表示，他快退伍的時候，長官告誡大家要守規矩、不要以為要退伍了就可以魯莽惹事，否則還是有可能被留到退伍日的最後一刻，引起眾人討論。

嬰兒車噴了一物秒變「愛馬仕橘」 網驚：特仕款？

前陣子適逢梅雨季，有些物品若沒有妥善保存就可能發霉。日前網友提到嬰兒車不小心發霉，試著用除霉清潔劑後，卻意外把推車「挑染」。

他自豪身為板橋居民 竟遭嗆：「這地區」不要再拿板橋名號狐假虎威

不少人都很在意自己屬於哪裡人，尤其位在尷尬交界處的人更是在意。日前一名網友在網路上發文，直指「我板橋區好歹也是新北天母」，但卻被其他人釣出其實他是住在「溪崑」，地理上屬於比較靠樹林而非板橋，而貼文底下也掀起討論。

冷氣開整晚怕傷本 網分兩派反問：這東西有在關？

近日天氣熱翻天，冷氣更是許多人的避暑好夥伴。不過如何在降暑和荷包間達成平衡，成為不少人的煩惱。日前網友發文詢問大家，通常睡覺時冷氣都開多久，引眾人討論。

內行人揭冰霸杯「這幾點」超優秀 網點頭大讚：真的神

不少人為了環保或是優秀的保冰、保溫效果，都會選擇購買保溫杯的相關產品，其中「冰霸杯」也受到許多人的喜愛。日前一名網友在網路上發文，分享冰霸杯的極佳保冰功能，而且不僅容量大，使用下來還相當耐用。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。