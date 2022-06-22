台股大跌慘套！「台北12公園宜居評比」出爐 網嘆：別再來了

台股連日走跌，網路論壇陸續湧現股民的「畢業文」。一名股友自嘲分享「台北12個公園評比」，以慘賠投資人的立場，挑選出北市最宜居的公園，讓PTT網友們感嘆太實用「多蛙們快去住」。

PTT上一名股友從台北公園處官網數據發表「台北公園評比及設備彙整」，以空間面積統計的話，「台北前三公園為大安森林公園、青年公園以及南港公園」；設施部分參考防災公園避難設施，每家都有基本設施「醫護站、帳篷區、沐浴區、晒衣場、自來水取水站」。

圖擷自 PTT

他仔細對照後發現，榮星花園公園的帳篷區比別人多一個；南港公園、松德公園的沐浴區比別人多一個；民權公園、松德公園則沒有公共廁所遭扣分。最終得出「大安森林公園比較宜居，因為場地大、廁所多；其次是南港公園，沐浴區多、廁所也不少，但實際居住體驗還需要數據蒐集」，還提醒大家，暫時沒找到各公園插座資訊，可能需要偷接或自備電源。

股民紛紛獻上感激之意「好文推爆」、「大家都搶進大安森林公園，我先去南港公園卡好位置」、「沒有提到任何股票卻充滿股點的一篇文」，也有人求問「太熱了有沒有樹多一點的」、「哪一個公園有魚池，我要釣魚自給自足」、「怎麼可以只有台北的」，還有人笑說「很擠！不要再來了」、「套開發金的建議去榮星」、「難怪最近公園那麼吵，一堆多蛙蛙蛙叫」。