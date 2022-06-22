待退惹事恐被留到最後才退伍？ 網駁斥：恨不得趕快送你走

正值畢業季，許多人積極求職、就業，但不少男同學會選擇先入營當兵，度過四個月的軍旅生活。日前一名網友在「PTT Web」發文表示，他快退伍的時候，長官告誡大家要守規矩、不要以為要退伍了就可以魯莽惹事，否則還是有可能被留到退伍日的最後一刻，引起眾人討論。

原PO表示，他快退伍時，長官告訴他們「不要皮」，別自以為待退最大，仗著即將退伍開始調皮、不守規矩，否則有可能在退伍日被懲罰，被留到當天晚上11點59分59秒才被放出去。原PO對此感到很好奇，不知道是否真的有可能被留到退伍日的最後一刻，「是真的嗎？這樣要叫計程車還要加收夜間費率耶」。

許多網友紛紛回應，「最多應該留到兩兩洞洞，因為要燈火管制」、「現在這種訓練營不可能啦，巴不得你們早點滾，他們早點休息，是以前那種真的下單位的才會」、「嚇你的，他比較怕你啦」、「待退的最大，你以為喔，他還想快送你走」、「可以是可以啊，不過讓你出去了就是老百姓了，你要搞他簡單太多了」、「長官沒這麼無聊」、「頂多2200，退伍半夜離營是在搞門哨吧」。