嬰兒車噴了一物秒變「愛馬仕橘」 網驚：特仕款？

前陣子適逢梅雨季，有些物品若沒有妥善保存就可能發霉。日前網友提到嬰兒車不小心發霉，試著用除霉清潔劑後，卻意外把推車「挑染」。

網友在「爆系知識家」發文提到，平常都將嬰兒推車放在後車廂，經過連日大雨後，發現推車居然發霉了。情急之下使用除霉清潔劑，卻意外將全黑的推車挑染成橘黑色。

網友意外將全黑嬰兒車「挑染」。圖擷自 爆系知識家

許多網友留言直呼這顏色很好看，「本來黑色的很低調，現在變成街上最靚的仔。一推出門，自動聚焦」、「我覺得這顏色很屌欸，特仕版的超棒」、「明明就是愛馬仕款」、「這好適合萬聖節推出去遊街喔～」、「蠻好看的欸，有點侏羅紀的感覺」。

部分網友提到，除霉清潔劑會含有漂白水成分，且黑色物品在接觸漂白水後就會呈現橘色，「除霉配方幾乎都會有漂白成份，所以慎用」、「黑色遇到漂白水都這樣呀」

雖原PO夫妻倆覺得「好笑又無奈」，仍擔心會影響孩子身體健康，不過網友也留言分享，只要清洗過，就對人體無害，可以正常使用，「其實這個塗裝真的還蠻帥的⋯⋯然後它只是被咬掉色了，大不了拆下來用水沖洗乾淨陰乾就好了。」、「被漂白了，除霉通常…含漂白成分，沖洗乾淨應該就能用了」。原PO事後也再貼文補充：「已得到解答原來是亞麻棉表面的塗層跟染色劑受次氯酸氧化，只要清洗乾淨後人體無害」。