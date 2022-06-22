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冷氣開整晚怕傷本 網分兩派反問：這東西有在關？

聯合新聞網／ 綜合報導
許多網友對於冷氣是否該開整晚持不同見解。示意圖/Ingimage
許多網友對於冷氣是否該開整晚持不同見解。示意圖/Ingimage

近日天氣熱翻天，冷氣更是許多人的避暑好夥伴。不過如何在降暑和荷包間達成平衡，成為不少人的煩惱。日前網友發文詢問大家，通常睡覺時冷氣都開多久，引眾人討論。

網友在PTT發文提到，最近天氣變熱，在睡覺時冷氣開整晚感覺很耗電，他詢問其他網友冷氣都怎麼開，定時該怎麼設才能省荷包。

部分網友習慣開整晚，「開整晚變頻還好吧，在家都會開」、「遠距都在家，已經兩個禮拜沒關了…」、「客廳房間兩台幾乎24小時輪流開，電費帳單1800給你參考」、「關了就熱醒…只好一直開…」、「24小時沒什麼在關的，兩個月電費1200」、「這東西有在關的嗎」。

不過有不少網友習慣開定時，且大致都設定在2至3小時左右。「睡前定時兩個小時剛剛好」、「我媽房間變頻24小時，我房間傳統睡覺訂3小時」、「開到五點就會覺得太冷了」、「不會，2-4小時，最多睡前2小時，睡前再定2小時」、「兩小時極限，怕冷」。

冷氣 房間 PTT

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