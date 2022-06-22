內行人揭冰霸杯「這幾點」超優秀 網點頭大讚：真的神

不少人為了環保或是優秀的保冰、保溫效果，都會選擇購買保溫杯的相關產品，其中「冰霸杯」也受到許多人的喜愛。日前一名網友在網路上發文，分享冰霸杯的極佳保冰功能，而且不僅容量大，使用下來還相當耐用。

日前一名網友在PTT上發文，表示冰霸杯的保溫效果極佳，放了一整個下午，裡面的冰塊幾乎都沒有融化，讓原PO大讚「容量又大，而且還很耐用，怎麼摔都摔不壞，號稱可以用一輩子」。

原PO透露大家似乎都喜新厭舊，過了幾年後，在市面上就很少看到冰霸杯。此外，原PO提到最近新的政策是購買手搖飲要開始強制自備杯子，直呼「所以冰霸杯是不是又要重新捲起旋風了？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我一直在用，超爽，不會出汗也很保冰」、「很好用，冰塊都不會融化」、「我有好幾個，出差時超好用，丟個茶包跟大量冰塊，一整天都有冰烏龍茶喝」、「很好用，放一個下午還是冰的」、「有一些還能直接把飲料杯放進去」、「這東西真的神」。

另外，也有網友認為，「這跟保溫瓶有啥差別」、「我把塑膠杯放冷凍庫也不會融化啊」、「冰霸杯不就大口徑保溫杯」、「在家很好用，出門很麻煩」、「蓋子常彈開，不好用」、「真的好用，但很重」。

最後，針對手搖飲強制自備杯子政策，許多網友表示，「折五元而已，乞丐才自備」、「手搖杯要強制自備杯子？」、「折5元而已，又沒強迫」。