台中人的口福！這碗「神秘綠湯」北部人吃不到 老饕推：消暑必備

炎炎夏日最佳消暑聖品無疑是冰品，但台中有一道「神祕綠湯」，號稱是台中人從小吃到大的古早味，也是夏日必備的美食之一。近日就有網友在臉書發文分享，這碗「中部人夏天專屬」的美食，讓許多網友超羨慕直呼，「超好吃的，北部很少」、「這個湯真的只有中部人才喝得到」、「真的是回憶欸」。

有網友在臉書社團「爆廢公社」PO出一碗神秘綠湯照，讚嘆這碗美食是中部人夏天專屬，「北從豐原南到彰化，其他地方比較不容易吃到」。只見照片中，這碗湯品裡面有大量綠葉，還加入一點魩仔魚，號稱是台中人從小到大的古早味美食，正是「麻薏湯」。

照片曝光後，引發許多網友共鳴，許多人表示麻薏湯冷熱食皆宜，最常見的吃法是加入地瓜、吻仔魚，「我阿嬤愛吃，有加吻仔魚和地瓜，它有季節性的」、「宜蘭這邊是煮湯+雞蛋」、「加秋葵也很棒」、「我家都是揉一揉，加米煮成粥，夏天必備麻薏粥+鹹魚，鹹魚跟三層肉煮，拿來配麻薏粥超級好吃的」、「這個冰冰吃，然後淋在熱飯上…阿娘喂，人間美味」、「蔴薏好吃的關鍵就是苦水要揉乾淨、梗要去乾淨，放進冰箱冷藏，超讚」。

也有台中在地人被勾起兒時回憶，羨慕地說「我超愛吃這個的，吃這個都會想到當天使的爺爺奶奶」、「在北部的台中人表示好想吃，嗚嗚嗚」、「這我小時候吃過一次，然後現在40歲了，還是找不到哪裡有賣」、「以前讀小學的營養午餐～好好喝～」。