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內行揭綠豆湯「2大美味關鍵」 網讚學到了：難怪之前都煮不軟

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友大方分享煮綠豆湯的步驟和秘訣，關鍵2點令許多網友大讚實用。 圖擷自Facebook
一名女網友大方分享煮綠豆湯的步驟和秘訣，關鍵2點令許多網友大讚實用。 圖擷自Facebook

炎炎夏日，來一碗綠豆湯解渴又消暑，一名網友就熱心分享了自己煮綠豆湯時的步驟和秘訣，照著做就能煮出美味綠豆湯，連紅豆、薏仁、花生皆可比照辦理，其中2大關鍵更讓許多網友看完後紛紛表示「學到了！」。

一名女網友在臉書社團「廚藝公社」發文分享煮綠豆湯的小撇步。首先，綠豆買回來先洗淨，稍微瀝乾水分後，將其裝進容器或塑膠袋，再放入冷凍庫結冰備用，由於冷凍會破壞豆子的結構，能比較快煮爛。

接著把結凍的綠豆放入電鍋，內鍋加入7分滿的熱水，外鍋加2杯水，就能把綠豆煮熟、煮爛。電鍋開關跳起後不要馬上打開，燜一下後再開蓋看看綠豆爆開的程度，如果尚未完全爆開，外鍋加一杯水再煮一次。

原po強調最重要的一點是，一定要等綠豆煮熟才能加糖，不然綠豆不會軟。加好糖後攪拌均勻，外鍋再加半杯水煮一下，讓糖跟綠豆湯更融合、更好吃。

網友們大讚原po毫不藏私，「綠豆煮的粒粒分明真漂亮，這好方法真實用，謝謝分享」、「最近也很愛吃這很消暑，原來還有這麼多功夫啊！真是學到了！」、「原來糖是最後放，感謝～」、「原來糖要最後放…難怪我煮的都不會軟」。

也有網友推薦其他煮法，「加新鮮百合一起煮很好吃」、「加點檸檬汁味道更讚」、「我看過有人加海帶煮綠豆湯，似乎是廣東一帶煮法，還有加陳皮」、「要加粉角」。

綠豆

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