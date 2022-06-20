怎麼看鐵板燒師傅功力高？ 關鍵1點連鎖都不敢做

鐵板燒深受不少人喜愛，不僅可享受美食外，還可觀賞廚師大火快炒的畫面，一名網友就好奇問，「要點什麼才能看出鐵板燒師傅的功力？」內行馬上就點出關鍵因素。

原PO在PTT以「吃鐵板燒要怎麼看出師傅的功力」為題詢問，吃鐵板燒該注意什麼？或是要點什麼才能看出鐵板燒師傅的功力？

網友紛紛留言，「開炒前的表演秀啊」、「帽子的高度」、「帽子裡有老鼠的」、「拇指的味道」、「看大拇指」、「看拇指按平口的力道與角度」、「看手指長繭的厚度」、「先看有沒有刺青、煙味，有就是最頂的」、「有刺青的真的讚，一臉乖乖牌的廚師都很難吃」、「青菜給續加直接90分起，不給續加就0分」、「有加鹹奶油的鐵板燒我都不吃」。

有網友點出關鍵，「以前常吃的鐵板燒老闆說，要敢用大火炒的，一些連鎖還是什麼的都不敢」、「豆芽菜，軟中帶脆、帶出食材本身的鮮甜不被調味給蓋過、份量要夠」、「炒豆芽菜，要脆脆」。