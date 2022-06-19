大便剋星？馬桶長尖牙「粉碎黃金」她驚呆 卻釣出受害者：快逃

你有見過這款馬桶嗎？一名網友在Dcard分享一段影片，與常見坐式馬桶不同，排水處布滿刀片宛如食人花，還可「旋風式」粉碎排泄物，就在不少人正投以驚奇的眼光時，卻意外引出一票苦主揭露血淚史，直呼「快逃」。

原PO分享，過去男友曾說過公司的馬桶有刀片，用來把大便切碎，一開始還以為是他在亂講話，沒想到近日實際使用一遭，影片中可見，馬桶底部裝了刀片，在沖水瞬間便會快速轉動，將異物粉碎，讓原PO驚呆了。對此，網友們則解答，這款馬桶是「電動碎化馬桶」（又稱攪拌式馬桶）。

貼文一出，許多第一次看到的網友也驚呼，「歐天這好酷」、「潮酷ㄉ，原來有這種東西，是怕堵塞才需要切嗎？」、「好怕屁股被吃掉喔」；不過也有人不解其用途，「我手機很常掉馬桶欸，可怕」、「屎又不是沖不下去，幹嘛要這種東西，多此一舉，而且刷馬桶也很難清潔乾淨吧」、「這補習班就有耶，但我只覺得好吵」。

沒想到，留言區卻釣出一票使用過「電動碎化馬桶」的苦主，甚至呼籲租屋族若見此款馬桶「快逃」，「我有次跟男友訂旅館先過去，第一次看到這種馬桶，結果屎按超多次才沖下去，差點想死」、「我租屋處就是這個⋯原本是一般的馬桶，結果房東改成這種，我真的崩潰到不行⋯上大號真的很難沖下去，而且還會卡垢在縫縫」、「租房看見建議逃跑，因為沖水會臭還吵」。

《三立新聞網》曾報導，有專家指出，不少公寓房東想要隔出多間套房出租而加建廁所，為了省下施工時間與成本，常選擇這款施工簡易、不需要糞管的「攪拌式馬桶」，排泄物在經打碎後再由水管排出，不過沖水時會有很大的噪音，且容易堵塞。