情侶會為了省錢去住便宜旅館嗎？網指1要點：這是最基本的

每個人對於在外住宿的要求都不同，有人偏好服務完善的高級旅館，也有人習慣住便宜簡單的旅社。日前一名女網友在網路上發文，透露和男友為了省錢，曾經住到很可怕的雷店，因此發文詢問網友「是否會為了省錢去住便宜旅館」，而貼文底下也掀起討論，不少網友都直呼「至少要乾淨！」

日前一名女網友在Dcard以「會為了省錢住便宜旅館嗎」為題發文，原PO透露自己和男友都有在打工，但因為排班不多，所以只能當作賺零用錢而已，加上雙方都住在家裡，平常若去外面旅館休息也是一筆開銷。

原PO表示自己和男友都會找比平均價格還低的旅館，例如兩小時300多元、或是三小時500元的，「當然我知道對這種旅館不用抱太大期望，但有時候還是會住到有點不可思議的雷店」。

原PO提到最近和男友考慮存一筆專門用來休息的基金，這樣至少可以享受到好一點的服務和房間。在貼文的最後，原PO詢問網友意見，「想問問大家會不會因為要省錢，所以就去住一些很可能踩雷的旅館，我們住過的好幾間甚至在訂房網站上找不到，是從Google地圖上直接打去問的，想想都覺得可憐」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「有些便宜的飯店其實只是沒裝潢而已，裡面衛生和設備都還不錯」、「寧願多花幾百塊，也不想去像鬼屋或髒到爆的房間」、「我只看裝潢，如果裝潢是那種可怕的玫瑰瞳鈴眼或藍色蜘蛛網風，或是很像阿嬤房間碎花棉被、木頭梳妝台，我會先嚇死」、「其實有些便宜的質感也不會太差啊」、「休息的話標準很低欸，基本上床乾淨、大樓不要太詭異就好」。

另外，不少網友都很在乎乾淨程度，「至少也要乾淨整潔吧，有些很便宜的都在奇怪的大樓裡，看起來超像鬼屋，誰敢進去」、「太髒的完全住不下去欸！休息也要休息的安心，至少也要乾淨」、「蠻在意乾不乾淨的，而且還有隱私問題」、「乾淨是最基本的吧」、「是我的話不會選擇休息，現在受疫情影響，有些過夜也不過700到1000元，然後環境衛生一定要ok的」。