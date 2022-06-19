快訊

別被割韭菜！央行首度示警：NFT僅28.5%轉賣時獲利

一張圖看天氣！未來一周天氣分兩階段 降雨熱點曝光

石斑魚銷日6年僅2百公噸 農委會曝日方有「這疑慮」要解除

聽新聞
test
0:00 / 0:00

情侶會為了省錢去住便宜旅館嗎？網指1要點：這是最基本的

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO和男友會為了省錢去住相對便宜的旅館。 示意圖／聯合報系資料照片
原PO和男友會為了省錢去住相對便宜的旅館。 示意圖／聯合報系資料照片

每個人對於在外住宿的要求都不同，有人偏好服務完善的高級旅館，也有人習慣住便宜簡單的旅社。日前一名女網友在網路上發文，透露和男友為了省錢，曾經住到很可怕的雷店，因此發文詢問網友「是否會為了省錢去住便宜旅館」，而貼文底下也掀起討論，不少網友都直呼「至少要乾淨！」

日前一名女網友在Dcard以「會為了省錢住便宜旅館嗎」為題發文，原PO透露自己和男友都有在打工，但因為排班不多，所以只能當作賺零用錢而已，加上雙方都住在家裡，平常若去外面旅館休息也是一筆開銷。

原PO表示自己和男友都會找比平均價格還低的旅館，例如兩小時300多元、或是三小時500元的，「當然我知道對這種旅館不用抱太大期望，但有時候還是會住到有點不可思議的雷店」。

原PO提到最近和男友考慮存一筆專門用來休息的基金，這樣至少可以享受到好一點的服務和房間。在貼文的最後，原PO詢問網友意見，「想問問大家會不會因為要省錢，所以就去住一些很可能踩雷的旅館，我們住過的好幾間甚至在訂房網站上找不到，是從Google地圖上直接打去問的，想想都覺得可憐」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「有些便宜的飯店其實只是沒裝潢而已，裡面衛生和設備都還不錯」、「寧願多花幾百塊，也不想去像鬼屋或髒到爆的房間」、「我只看裝潢，如果裝潢是那種可怕的玫瑰瞳鈴眼或藍色蜘蛛網風，或是很像阿嬤房間碎花棉被、木頭梳妝台，我會先嚇死」、「其實有些便宜的質感也不會太差啊」、「休息的話標準很低欸，基本上床乾淨、大樓不要太詭異就好」。

另外，不少網友都很在乎乾淨程度，「至少也要乾淨整潔吧，有些很便宜的都在奇怪的大樓裡，看起來超像鬼屋，誰敢進去」、「太髒的完全住不下去欸！休息也要休息的安心，至少也要乾淨」、「蠻在意乾不乾淨的，而且還有隱私問題」、「乾淨是最基本的吧」、「是我的話不會選擇休息，現在受疫情影響，有些過夜也不過700到1000元，然後環境衛生一定要ok的」。

省錢 Dcard 房間

延伸閱讀

他好奇小費文化能否讓服務業變更好 網點出關鍵：看進誰口袋

看電影劃位選哪是最佳視野 內行人提供公式：總排數乘0.7

看到就想噤聲！ 網點名這1類超討厭IG限動：不知道什麼心態

爸媽沒討論就買房還要求扛房貸 21歲女崩潰：要吃土2、30年了

相關新聞

情侶會為了省錢去住便宜旅館嗎？網指1要點：這是最基本的

每個人對於在外住宿的要求都不同，有人偏好服務完善的高級旅館，也有人習慣住便宜簡單的旅社。日前一名女網友在網路上發文，透露和男友為了省錢，曾經住到很可怕的雷店，因此發文詢問網友「是否會為了省錢去住便宜旅館」，而貼文底下也掀起討論，不少網友都直呼「至少要乾淨！」

他擔憂「一個人內用吃飯」會很尷尬 網霸氣直呼：根本超自由

每個人的生活習慣不同，有人喜歡一個人放鬆吃飯，也有人習慣和朋友一起享用。日前一名網友在網路上發文，詢問大家「一個人吃飯是否會選擇內用」，而貼文底下也掀起討論，不少網友直呼「一個人吃飯超自由！」

被高冷學姐「試過不同排列組合」偷搜IG 網喊：反差萌

在社群媒體發達的時代下，追蹤熟悉甚至陌生人的社群帳號已經變成再正常不過的事，一名網友就分享，她在新公司認識一位高冷學姐，不過前幾天才發現對方居然有偷偷搜尋過她的Instagram帳號，其他網友看了說，「小反差學姐好可愛」。

水餃不要只沾醬油 懂吃的都加這些料

水餃快速方便又美味，深受不少人喜愛，一名網友就好奇一般人吃水餃都沾醬油還是沙茶醬，引起不少老饕回應「絕對是醬油！」，並提供好吃醬料的獨門食譜。

烤麻糬經典「究極烤法」 讓老饕們喊：吃錯多年

許多人會到吃到飽的燒烤店用餐，並在最後甜點時間點一盤麻糬來烤，但烤麻糬要烤得完美不燒焦，是很看技術的，一名網友就分享烤麻糬的另一種吃法，讓老饕們眼睛一亮，「這真的是燒烤的經典」。

吃到飽先拿什麼菜色最划算 網曝策略：先攻「這款」免排隊

吃到飽餐廳的食材選擇多元，而且還可以不限量的自由享用，因此受到不少饕客的喜愛。不過，因為限時考量，不少人一進去便會衝去拿熱門菜色，因此難免碰上大排長龍的狀況。一名網友日前在網路上發文，詢問大家去吃吃到飽會先拿什麼，而貼文底下也掀起討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。