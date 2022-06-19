他擔憂「一個人內用吃飯」會很尷尬 網霸氣直呼：根本超自由

每個人的生活習慣不同，有人喜歡一個人放鬆吃飯，也有人習慣和朋友一起享用。日前一名網友在網路上發文，詢問大家「一個人吃飯是否會選擇內用」，而貼文底下也掀起討論，不少網友直呼「一個人吃飯超自由！」

日前一名網友在PTT的Womentalk板上以「一個人吃飯會選擇內用嗎？」為題發文，原PO認為若一個人內用，會莫名覺得很尷尬，加上別桌客人都是整群人有說有笑，反觀自己就只能默默地滑手機。除此之外，原PO提到有些店家沒有吧台座位，甚至也沒有兩人座位，假如自己一個人內用，就要霸佔掉一個四人桌，覺得相當不好意思。

在貼文中的最後，原PO詢問網友意見，「如果吃飯時間約不到伴，只有自己一個人，大家會選擇內用嗎？還是乾脆一律外帶回家配影劇吃就好，大家覺得呢？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我吃吃到飽都一個人」、「一個人吃飯可以很專心享受當下的美食」、「一個人吃飯超爽的」、「有時候跟別人併桌也沒差，不就吃個飯而已」、「你把自己想得太重要了，誰會在意你一個人吃飯」、「看環境，如果是聚會型的就會外帶，如果純吃飯的就覺得沒差」。

另外，也有網友表示，「不喜歡製造垃圾在家裡，之後還要處理，內用吃一吃比較實在」、「內用才能享受熱騰騰的料理啊，而且吃飯也不用聊天滑手機」、「不想把垃圾帶回家，然後因為不拿免洗碗筷，這樣也不用洗筷子湯匙」、「外帶還要自己收垃圾很麻煩」。