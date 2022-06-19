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被高冷學姐「試過不同排列組合」偷搜IG 網喊：反差萌

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享她發現公司的高冷學姐有偷偷搜尋過她，「還試著用好幾個帳號組合搜尋，全名、姓氏、英文名、生日，可以試的組合依我看她應該都試的差不多了」示意圖／ingimage
一名網友分享她發現公司的高冷學姐有偷偷搜尋過她，「還試著用好幾個帳號組合搜尋，全名、姓氏、英文名、生日，可以試的組合依我看她應該都試的差不多了」示意圖／ingimage

社群媒體發達的時代下，追蹤熟悉甚至陌生人的社群帳號已經變成再正常不過的事，一名網友就分享，她在新公司認識一位高冷學姐，不過前幾天才發現對方居然有偷偷搜尋過她的Instagram帳號，其他網友看了說，「小反差學姐好可愛」。

原PO在Dcard上以「學姊，妳的搜尋紀錄忘了刪」為題分享，她最近換到新工作環境，因還不太熟悉公司的常規，所以有一位學姐帶著她適應。原PO說她對學姐的第一印象是滿漂亮的、很高冷和講話沒什麼情緒起伏，後來的互動也不冷不熱，除了工作方面的問題外沒什麼聊天，所以對學姐的感覺就停留在「頭髮很長、挑染、眼睛很大、手很好看、聲音有磁性，然後感覺很酷的一個人」

直到某天，學姐突然從原PO旁邊經過，很自然地問「要不要加IG？」原PO心想，「哪有人主動跟別人要IG，語氣還這麼簡短，這麼平淡？」但身為小學妹的她當然沒有拒絕的理由，學姐就直接把她的手機解鎖後交給她輸入帳號，就又跑去忙了，她心想「這人也太放心把手機交給一個不算熟悉的陌生人了吧」。

原PO輸入IG帳號前順勢看了一下學姐的搜尋紀錄，「不看還好，一看嚇了一跳，竟然發現她搜尋過我，還試著用好幾個帳號組合搜尋，全名、姓氏、英文名、生日，可以試的組合依我看她應該都試的差不多了」，原PO默默假裝不知道，順便貼心地幫學姐把搜尋紀錄刪掉，然後再輸入自己的帳號。

網友紛紛留言，「小反差學姐好可愛」、「這樣被搜IG是有戲嗎？因為我自己是真的要很有好感才會那樣搜」、「應該是真的很想認識妳啊哈哈，在現實也算是踏出一大步直接問妳IG了！我也這樣搜過，但要主動開口問真的超緊張心跳超快」、「可能學姐故意讓妳看的」、「這麼強烈想加妳的心，感覺有戲呀」、「感覺就是對妳有意思，想偷偷搜尋妳但沒有找到，只好直接跟妳要了，妳都說很突然的跟妳要IG了」、「有可能是妳長得很正所以搜妳IG，因為我也會好奇美女的帳號」。

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