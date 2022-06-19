快訊

中一中實體期末考引爆學生不滿 師竟脫口：染疫暑假可好好休養

水餃不要只沾醬油 懂吃的都加這些料

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享他吃水餃的獨門配方，「泡菜派，台式水餃+韓式泡菜意外好吃」。示意圖／ingimage
一名網友分享他吃水餃的獨門配方，「泡菜派，台式水餃+韓式泡菜意外好吃」。示意圖／ingimage

水餃快速方便又美味，深受不少人喜愛，一名網友就好奇一般人吃水餃都沾醬油還是沙茶醬，引起不少老饕回應「絕對是醬油！」，並提供好吃醬料的獨門食譜。

原PO在PTT上以「水餃是醬油派還是沙茶派」為題分享，他今天中午煮了一盤水餃吃，室友說要加醬油膏，但他自己喜歡吃沙茶，認為這跟從小家裡怎麼吃有關，並好奇詢問，「不知道大家吃水餃都是哪一派？」

網友紛紛表示，「醬油加醋」、「水餃沾沙茶是什麼邪魔歪道啊」、「沙茶是火鍋才吃好嗎」、「沙茶+1，不過長大後才發現很少人這樣搭」、「火鍋才沾（沙茶）吧，水餃哪有人沾沙茶」、「第一次聽到沾沙茶耶」、「不醬派，餡皮分開吃」、「泡菜派，台式水餃+韓式泡菜意外好吃」、「醬油加沙茶」、「加醋就好+1，醬油、沙茶太鹹+1」、「烏醋加辣油」。

許多習慣吃水餃沾醬油的網友也分享他們的醬料食譜，「醬油派，還要加香油、蒜頭、辣醬、醋醬和油膏」、「一滴芝麻香油加重鹹的台式醬油20c.c.，投入一粒壓扁蒜瓣」、「醬油+蒜末+麻油或香油」、「醬油+醋還要有生辣椒跟生蒜頭」、「醬油加剁碎的蒜頭和辣椒」、「絕對是醬油！而且要配很多生辣椒」。

水餃

延伸閱讀

超商飯糰很難銷？ 網曝「另一物」直呼：完全不行

「麥香魚」三秘密大曝光 網驚呼：難怪形狀永遠那麼完美

麥當勞「10元小薯」內行點法曝光 網驚呼：我現在才知道

網拋20年前麥當勞優點 嘆「現在差超多」

相關新聞

被高冷學姐「試過不同排列組合」偷搜IG 網喊：反差萌

在社群媒體發達的時代下，追蹤熟悉甚至陌生人的社群帳號已經變成再正常不過的事，一名網友就分享，她在新公司認識一位高冷學姐，不過前幾天才發現對方居然有偷偷搜尋過她的Instagram帳號，其他網友看了說，「小反差學姐好可愛」。

水餃不要只沾醬油 懂吃的都加這些料

水餃快速方便又美味，深受不少人喜愛，一名網友就好奇一般人吃水餃都沾醬油還是沙茶醬，引起不少老饕回應「絕對是醬油！」，並提供好吃醬料的獨門食譜。

烤麻糬經典「究極烤法」 讓老饕們喊：吃錯多年

許多人會到吃到飽的燒烤店用餐，並在最後甜點時間點一盤麻糬來烤，但烤麻糬要烤得完美不燒焦，是很看技術的，一名網友就分享烤麻糬的另一種吃法，讓老饕們眼睛一亮，「這真的是燒烤的經典」。

吃到飽先拿什麼菜色最划算 網曝策略：先攻「這款」免排隊

吃到飽餐廳的食材選擇多元，而且還可以不限量的自由享用，因此受到不少饕客的喜愛。不過，因為限時考量，不少人一進去便會衝去拿熱門菜色，因此難免碰上大排長龍的狀況。一名網友日前在網路上發文，詢問大家去吃吃到飽會先拿什麼，而貼文底下也掀起討論。

整棟都聽見「打屁股聲」 她寫字條提醒：注意幸福吶喊的音量

每當情侶「性致」來的時候，難免會想要在家親密一番，但若沒有控制好音量，就可能會影響到鄰居的安寧。一名女網友在臉書上發文，表示鄰居親密行為時聲音太大，甚至還有「拍打屁股的聲音」，因此好意寫字條提醒，而內容曝光後也掀起討論。

警察路邊取締違停車 他諷警車「停在機車道」被網狂打臉

近日有網友分享了在道路上看到的情況。她表示在經過一條路時撞見了警察在開違規罰單，不過就停在「機車道」上，原po批評警察知法犯法，「這樣跟被他開單的貨車有什麼不同？」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。