水餃不要只沾醬油 懂吃的都加這些料

水餃快速方便又美味，深受不少人喜愛，一名網友就好奇一般人吃水餃都沾醬油還是沙茶醬，引起不少老饕回應「絕對是醬油！」，並提供好吃醬料的獨門食譜。

原PO在PTT上以「水餃是醬油派還是沙茶派」為題分享，他今天中午煮了一盤水餃吃，室友說要加醬油膏，但他自己喜歡吃沙茶，認為這跟從小家裡怎麼吃有關，並好奇詢問，「不知道大家吃水餃都是哪一派？」

網友紛紛表示，「醬油加醋」、「水餃沾沙茶是什麼邪魔歪道啊」、「沙茶是火鍋才吃好嗎」、「沙茶+1，不過長大後才發現很少人這樣搭」、「火鍋才沾（沙茶）吧，水餃哪有人沾沙茶」、「第一次聽到沾沙茶耶」、「不醬派，餡皮分開吃」、「泡菜派，台式水餃+韓式泡菜意外好吃」、「醬油加沙茶」、「加醋就好+1，醬油、沙茶太鹹+1」、「烏醋加辣油」。

許多習慣吃水餃沾醬油的網友也分享他們的醬料食譜，「醬油派，還要加香油、蒜頭、辣醬、醋醬和油膏」、「一滴芝麻香油加重鹹的台式醬油20c.c.，投入一粒壓扁蒜瓣」、「醬油+蒜末+麻油或香油」、「醬油+醋還要有生辣椒跟生蒜頭」、「醬油加剁碎的蒜頭和辣椒」、「絕對是醬油！而且要配很多生辣椒」。