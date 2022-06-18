吃到飽先拿什麼菜色最划算 網曝策略：先攻「這款」免排隊

吃到飽餐廳的食材選擇多元，而且還可以不限量的自由享用，因此受到不少饕客的喜愛。不過，因為限時考量，不少人一進去便會衝去拿熱門菜色，因此難免碰上大排長龍的狀況。一名網友日前在網路上發文，詢問大家去吃吃到飽會先拿什麼，而貼文底下也掀起討論。

日前一名網友在PTT的Womentalk板上以「去吃buffet會先拿什麼來吃？」為題發文，原PO透露個人會先吃冰淇淋，因為通常一進去時大家都會排隊去拿熱食，趁這個時候去吃冰淇淋比較不用排隊，還可以搭配飲料和甜食。

原PO仔細分析，等到甜食和冰淇淋吃完後，其他客人的熱食也吃到差不多，這時就可以不用排隊就拿到各式各樣的熱食，因此自己認為這是個好戰略。在貼文的最後，原PO詢問網友意見，「是說大家的話去吃buffet都會先吃哪個？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「鮭魚生魚片，一路吃到底，沒有在妥協的」、「貴的肉跟海鮮先吃7分飽再說」、「貴加上不佔胃的先吃」、「看到哪裡空就去哪裡，輪到喜歡的就拿多一點」、「冰淇淋+1」、「前菜開胃菜之類小菜」。

另外，也有網友仔細分析，「吃冰淇淋血糖衝上去會不會後面就不餓了，我自己吃到飽飲料都喝無糖，因為我有次發現狂喝可樂一下子就飽了」、「前提是大家同時進去你的策略才會奏效，不然前面的人吃飽準備挖冰淇淋就跟你衝突到了」。