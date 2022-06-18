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警察路邊取締違停車 他諷警車「停在機車道」被網狂打臉

聯合新聞網／ 綜合報導
網友上傳警察在路邊取締違停車輛的照片，質疑警車停在機車道上，沒想到反遭網友打臉。 圖／爆廢公社
網友上傳警察在路邊取締違停車輛的照片，質疑警車停在機車道上，沒想到反遭網友打臉。 圖／爆廢公社

近日有網友分享了在道路上看到的情況。她表示在經過一條路時撞見了警察在開違規罰單，不過就停在「機車道」上，原po批評警察知法犯法，「這樣跟被他開單的貨車有什麼不同？」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」上傳警察在街頭抓違停車的照片，他先表示自己不是被開單的人，知道警察很辛苦要開違規停車罰單，但不開後巡邏燈「停在機車道」上，批評警察「你這個停法跟前面那台小貨車有啥差別？」。

此文曝光後後馬上引起網友熱議，網友紛紛替警察發聲打臉原po「第一個，那不是機車道，第二個，這樣的預防性停車警示，有助保護警方與駕駛人的人身安全」、「可以看出警察刻意沒有熄火且有亮車燈，讓後面的車警戒」。

也有人勸原po，「路肩跟機車道分不清，你還是別出門了，外面的世界很危險的...」、「警用機車停的位置是『路肩』，哪裡有問題？回去好好複習一下交通法規！」、「如果那是機車道還畫停車格？那是路肩！不是機車道！請先具備常識再來靠北PO文！」。

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