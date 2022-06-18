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整棟都聽見「打屁股聲」 她寫字條提醒：注意幸福吶喊的音量

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO妹妹控訴鄰居「幸福的吶喊」太大聲。 示意圖／ingimage
原PO妹妹控訴鄰居「幸福的吶喊」太大聲。 示意圖／ingimage

每當情侶「性致」來的時候，難免會想要在家親密一番，但若沒有控制好音量，就可能會影響到鄰居的安寧。一名女網友在臉書上發文，表示鄰居親密行為時聲音太大，甚至還有「拍打屁股的聲音」，因此好意寫字條提醒，而內容曝光後也掀起討論。

一名女網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，表示二樓鄰居昨天晚上很激烈，聲音大到整棟都聽得到，「叫大聲就算了，還有拍打屁股的聲音。」原PO的妹妹因為感到相當困擾，因此寫了字條給鄰居。

原PO妹妹寫字條提醒鄰居。 圖／翻攝自臉書爆廢公社公開版
原PO妹妹寫字條提醒鄰居。 圖／翻攝自臉書爆廢公社公開版
從照片中可以看見，字條上清楚寫道，「親愛的鄰居您好，你們的感情很好，大家都知道了，望你們能注意一下您幸福的吶喊，畢竟隔音效果不是很好，經由字條告知你們，是不想打斷你們好好享受，希望您也能互相理解」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我也怕收到這樣的紙條」、「只不過⋯拍屁股的聲音也能聽到，到底是拍多大力？還是隔音真的很差？」、「妳是忌妒還是羨慕」、「打屁股的聲音」、「幸福的吶喊」、「不錯，點到重點又不失禮貌」。

另外，也有網友表示，「字好漂亮」、「直寫是由右向左寫，老師沒教嗎？」、「那個們字好奇怪，怎麼這樣寫的」、「寫繁體有那麼難嗎？」、「寫字好可愛喔」、「先學好寫信的格式吧，妳的國文老師在痛哭」、「怪字一堆，順序錯誤，我的腦細胞在死亡」。

爆廢公社 紙條 情侶

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