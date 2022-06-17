她好奇「ㄍㄚˇ ㄍㄚˊ」是什麼？ 家長解釋：講給小孩子聽的

聽到「ㄍㄚˇ ㄍㄚˊ」你會聯想到什麼？一名女網友在臉書貼文表示，老公問她為什麼要把某個東西叫「ㄍㄚˇ ㄍㄚˊ」，讓她聽了一頭霧水，就連上網也查不到是什麼意思，只好發文求助，看看是否有人知道真正意思，就有家長解釋這是為了不讓小孩子碰觸昆蟲，嚇唬他們所講的。

原PO在臉書「爆系知識家」寫道日前被老公問到這個問題，她詢問身邊的朋友，但沒有一個人知道，就連用Google也搜尋不到起源來自哪裡，最後只好上網發文求助廣大的鄉民，

有人解釋這是昆蟲的統稱，「蟲類跟會咬小孩的動物和蟲的統稱」、「我的ㄍㄚㄍㄚ是指蟑螂」、「泛指所有的蟲，蟑螂、蜘蛛、蜈蚣什麼的都是」、「嘎嘎是指恐怖的蟲或蟑螂」、「會咬人的生物通稱嘎嘎，就是台語的咬咬」、「就鄉下台語的形容會咬人的昆蟲」。

還有不少家長表示這是為了嚇唬小孩子所講的，「嘎嘎就是專門在嚇小孩的代名詞」、「在跟小孩講小昆蟲，不要讓他碰的小動物都會說，會咬人所以叫嘎嘎」、「就是會咬人的東西~嚇唬小孩用的」、「是蟲蟲、咬咬、怕怕（因為我女兒有一天半夜哭醒說：嘎嘎），肯定是小孩害怕的東西」、「有什麼可怕的東西我都會跟小孩說『嘎嘎來了』，可是是源自於我的父母」、「嘎嘎通常是用來嚇阻小小孩不要隨便亂碰、亂抓不該碰的東西」。