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他出席朋友畢業典禮想獻花 到花店一看「這價錢」傻了

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO想買這種尺寸的花給朋友，但發現幾乎都要8、9百元起跳。圖擷自Dcard
原PO想買這種尺寸的花給朋友，但發現幾乎都要8、9百元起跳。圖擷自Dcard

六月是畢業的季節，許多人會買畢業花束祝福畢業生完成學業、進入下一個人生里程。日前一名網友在「Dcard發文表示，他要參加高中朋友的大學畢業典禮，想說買束花送給朋友，沒想到在花店一看才驚覺「花原來這麼貴」，讓他不禁感嘆，以前父母參加他的畢典原來都是砸大錢買花，引起眾人討論。

原PO提到，他最近要去參加高中朋友的大學畢業典禮，想說去花店訂一束花送給對方，但因為第一次到花店買花，一進店裡才發覺花束並不便宜，中型尺寸的大約都要8百、9百起跳，這也讓他回想起之前高中畢業典禮時，自己不知道花束行情，「以為花滿便宜的，請爸媽買了6、7束這種尺寸的花束送給老師們，算一下，那天花了爸媽5千以上」。

許多網友紛紛表示，「價差很大，但真的大部分都賣超貴」、「上次母親節本來也是要買花束給我媽，結果看到乾燥花和真花的價錢都嚇了一大跳，所以就默默的拿著很便宜的康乃馨…」、「我上禮拜也是打算買乾燥花給我表妹（她高中畢業典禮）， 結果去買發現要破千，先打消這個念頭，後來跟她說這件事，她還跟我說：『你那些錢直接給我比較實在』」。

也有網友建議，「你買的都是比較貴的花，一朵一朵算價錢的那種，有些花束會三、四朵玫瑰然後搭配滿天星（一撮50元）和其他的充數，就沒那麼貴了」、「金莎花束比較便宜，還可以吃」、「寧願買一堆汽球」、「感覺是花的種類關係，我買過幾次花束，大束的通常在4百到7百上下」、「我直接買兩束costco的玫瑰，才7百多」。

畢業典禮 Dcard

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