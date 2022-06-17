他好奇高速公路開多遠會休息？ 駕駛人：有這一配備都不累

開車雖然自由方便，但若是開長途也是相當累人的。一名網友在PTT好奇詢問如果在高速公路開車，開多遠會停下來休息，貼文引來不少駕駛人的回應，當中就有人點出關鍵指出車子有ACC（主動定速）的話，開長途真的不會累。

這名網友在PTT以「高速公路不休息行駛里程？」為題分享兩名朋友開車的經驗，其中一人每次開車上高速公路返鄉，大約每100公里就要停下來休息一下，另一名朋友則是從台北開到嘉義可以不休息，這也讓原PO好奇想問「大家高速公路不塞車情況下，大都開幾公里會休息？」

不少駕駛人分享自己經驗，「不看體力，看膀胱有沒有力」、「不塞車就看膀胱啊」、「高雄到桃園沒休息」、「大概200公里」、「不尿急的話，從台北市到關廟」、「高雄到基隆3小時50分，只在西螺尿3分鐘」、「北高我都停清水」、「北中吧，再多膀胱就要爆了」、「車子會先休息，人倒是還好」。

還有人認為車子有沒有ACC差很多，「有ACC根本不會累」、「好坐舒服的椅子，真的不會休息，又有ACC」、「開舊車沒ACC我也是差不多開兩個小時就想要下來動一動，現在有ACC後開四個小時都沒問題，完全不會累」、「如果沒有要尿尿，北嘉單趟有ACC我也是不中停」、「有ACC的話疲勞度降低很多，進休息站只是為了上廁所」。

據《購車王》網站報導，ACC全名為Adaptive Cruise Control主動式車距調節巡航系統，這項功能主要是透過雷達、攝影機偵測前方車輛，除了能設定與前車之間的距離，還能自動調節車速，藉著AEB自動緊急煞車系統等，能由電腦主動控制煞車降低碰撞發生的機會。