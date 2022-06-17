埋藏6年的哏！「高大牧場」大頭貼爆紅 網驚呼：行銷之鬼

一張埋藏6年的哏！對於不少品牌來說，社群經營可說是相當重要，早期以自產自銷「熱鮮乳」聞名的「高大鮮乳」，於6年前換的一張臉書大頭貼，昨晚突然爆紅，吸引大批網友們前來朝聖，就連鬼才阿水Awater、桃園市長鄭文燦等人也在下方驚呼「高大走的太前面了！」。

「高大牧場」於2016年成立臉書粉專，並同步放上大頭貼，而乍看之下就是一張普通的倒牛奶照，但卻暗藏巧思，只見將照片放大後，會發現原來右手拿著的鮮乳，倒出來的牛奶根本沒有對準杯口，是直接全灑在白色的桌面上，網友們這才驚覺，原來當時的行銷手法太過超前，導致大家都沒跟上！

大批網友們紛紛至高大牧場臉書大頭貼朝聖，不禁留言讚嘆「「行銷之鬼，六年之計」、「笑瘋誒2016年的文，大家現在才跟上」、「6年，這梗埋的太深了」、「我們這群網友好像IE，六年後才發現」、「我笑世間IE多底類，誰知高大見我亦如是」、「到底...能不能喝到？」、「很好奇這張圖六年前的觸及率」、「行銷走得太前面！」。

對此，高大牧場也在底下回覆，「你們太晚發現了啦，我現在都這樣咧」，並附上一張迷因哏圖，讓不少網友笑說，「小編沒有忘記密碼！」、「當時的小編應該空虛寂寞覺得冷」、「被埋沒六年的行銷鬼才」、「你贏了，不過你先這樣倒再說」。